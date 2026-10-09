09.10.2026 | 12:55

„Кръгла папка“: Пеевски не е на власт, но прокуратурата още работи „отзад, тихо“

Софийската градска прокуратура е прекратила разследването, по което обвиняем беше синът на мултимилионера Джевдет Чакъров

Станаха пет месеца откакто Делян Пеевски официално няма достъп до властта, а правителството на Румен Радев твърди, че демонтира неговото влияние в институциите. В прокуратурата обаче продължават да се случват познати неща, нищо че Борислав Сарафов уж вече не е фактор там.

Ето, например, наскоро Софийската градска прокуратура е прекратила разследването, по което обвиняем беше Сами Чакъров. Това е синът на Джевдет Чакъров, който до пролетта на 2025 г. се смяташе за дясна ръка на Ахмед Доган, но тогава рязко влезе в джоба на Пеевски.

Ако се чудите кое пък му е толкова важно на прекратяването на това разследване, важно е, защото показва недвусмислено как прокуратурата удря като по команда, когато това е в интерес на Пеевски, а после хвърля в кръглата папка делото, защото то вече не е необходимо.

Въпросното дело срещу Сами Чакъров започна тайно. То беше придружено от запори върху над 40 негови фирми. Капитал разкри, че налагането на запорите е съвпаднало с изненадващото решение на Джевдет Чакъров да подаде оставка като съпредседател на ДПС и публично да премине в лагера на Пеевски, който тогава вече беше в открит конфликт с Доган.

Резултатът от това решение на Чакъров-старши беше, че Пеевски остана едноличен лидер на ДПС. Впоследствие беше прекратено и съдебното дело за контрола над партията, защото Чакъров оттегли жалбата си срещу Пеевски.

Всичко това се случи, след като самият Джевдет Чакъров беше обект на разследване за търговия с влияние от края на 2024 г. – няколко месеца след разцепването на ДПС между Доган и Пеевски. Чакъров е разследван по сигнал на бизнесмени от Асеновград. Това дело също се водеше тайно и прокуратурата никога не е говорила нищо за него.

Казано накратко: след публичния конфликт между Пеевски и Доган прокуратурата първо започва да разследва Джевдет Чакъров, който остана на страната на Доган, а след това – и неговия син Сами. След като нещата стигат до запориране на почти целия семеен бизнес, Джевдет кляка и минава към Пеевски. Година по-късно, когато натискът върху Чакърови видимо беше постигнал ефект, прокуратурата прекратява първо разследването за бащата, а после – и това за сина.

И може би всичко щеше да си стане потайно и тихо, ако не беше прясната поправка в Наказателно-процесуалния кодекс от тази година, която въведе автоматичен съдебен контрол над прокурорските постановления за прекратяване.

Именно съдът отмени през лятото прекратяването на делото, по което се разследва търговия с влияние на Джевдет Чакъров. Основният мотив беше, че прокурорският акт за прекратяване на производството е “преждевременен, тъй като проведеното до момента разследване разкрива потенциал за събиране на допълнителни доказателства”. Така делото беше възобновено и, видно от електронната деловодна система на прокуратурата, отново е достигнало сюблимния етап: за решаване при прокурор.

Междувременно прекратеното дело срещу Сами Чакъров също беше пратено за съдебен контрол, но се падна при небезизвестната съдийка Петя Крънчева. За разлика от казуса на Джевдет Чакъров, който беше прекратен през юни и в рамките на два месеца съдът окончателно отмени прекратяването на две инстанции, този на сина му Сами престоява на първа инстанция в Софийския градски съд вече трети месец.

Определението на Крънчева се чака с голям интерес, тъй като до този момент прокуратурата не благоволява дори да каже какво обвинение е повдигнала на Сами Чакъров, камо ли да обясни защо се е отказала от него.

Тази тишина и задкулисна игра на прокуратурата е характерна и за други ключови производства, започнали покрай раздялата на Пеевски с Доган.

През есента на 2024 г. с белязани пари на столичен паркинг беше задържан депутатът Джейхан Ибрямов, останал верен на Доган и известен с ролята, която има при подготовката на избори. Той излезе от ареста, след като отново беше избран за народен представител и делото му беше спряно.

През януари 2025 г. мнозинството на ГЕРБ, АПС на Доган, БСП и ИТН отказа да удовлетвори искането на Сарафов за сваляне на имунитета на Ибрямов. Впоследствие се оказа, че мнозинството се подкрепя най-вече от Пеевски и затова Доган излезе от него. Сарафов обаче така и не поиска повече имунитета на Ибрямов.

Към днешна дата Ибрямов не е депутат, а прокуратурата мълчи какво се случва с разследването за корупция срещу него.

Не е ясно и какво точно става с делото за присвоени от Българската банка за развитие 150 млн. лв., по което обвинения получиха близкия до Доган бизнесмен Румен Гайтански – Вълка и бившият шеф на банката, бивш ръководител на Комисията за финансов надзор и бивш депутат от ГЕРБ Стоян Мавродиев.

Това разследване също започна непосредствено след конфликта между Доган и Пеевски, като се зае с отпуснат кредит от 2019 г., с който прокуратурата вече веднъж беше отказала да се занимава. Това стана точно в момент, когато се очакваше, че останалият без партия Доган е възможно да потърси Вълка за финансова подкрепа за предстоящите през есента на 2024 г. избори.

Последното развитие на това дело беше връщането на Мавродиев след около 2-годишно изгнание в чужбина. Към момента и той, и Вълка са на свобода, а прокуратурата прави това, което правеше и преди – мълчи.

Дали прокуратурата ще се опита да прати делата на Ибрямов, Мавродиев и Гайтански в кръглата папка, както направи с разследванията на баща и син Чакърови, след като на Пеевски вече не му трябваха, ще трябва да почакаме, за да разберем.

Дотогава ви предлагам да си припомним един цитат на Бойко Борисов за това как работят ДПС и Пеевски, който датира от средата на 2020 г. Тогава току що бяха излезли на бял свят прословутите снимки с пачки евро и златни кюлчета от премиерската му спалня. „ДПС действа по друг начин. Те действат отзад, тихо…“, казва Борисов в отговор на въпрос на Полина Паунова, тогава от „Свободна Европа“, защо коментира всички свои политически опоненти, но не споменава нищо за ДПС и Пеевски.

Пет години по-късно Борисов вече по-лесно се отпускаше да коментира личните си отношения с Пеевски. За това спомогна общото им управление в мандата на премиера Росен Желязков. „От 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам“, казва лидерът на ГЕРБ през октомври 2025 г.

Само пет години разлика, а какъв промяна в публичното поведение на Борисов спрямо Пеевски, а? Е, вярно, че точно в този период „тихо и отзад“ бяха образувани делата за „къщата в Барселона“, пачките и кюлчетата. Само, за да се озоват накрая в кръглата папка…

„Извън ефир“