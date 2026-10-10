10.10.2026 | 21:47

МВР скри бременната любовница на Илиян Филипов и 9-годишното ѝ дете

Людмила Рачева е единствен пряк свидетел на кървавата екзекуция и последна е разговаряла с президента на „Ботев“

Бременната любовница на застреляния транспортен бос Илиян Филипов – 30-годишната Людмила Рачева, е поставена под денонощна полицейска охрана в тайна квартира в Пловдив.

Сексапилната брюнетка, която е в петия месец, се е изнесла от жилищния комплекс заедно с 9-годишната си дъщеря поради опасения за живота си. Красавицата е единствен пряк свидетел на кървавата екзекуция и последна е разговаряла с президента на „Ботев“ преди фаталните изстрели. Нейното отсъствие от погребението се дължи както на мерките за сигурност, така и на категоричния отказ на официалната съпруга Кремена да я допусне.

Във фаталната нощ Людмила се разминала по стълбите с маскирания килър Славчо Мегеров, след което предупредила Филипов по телефона за присъствието на въоръжен мъж. Бизнесменът се върнал, но бил застрелян на първия етаж. Камерите за видеонаблюдение са заснели целия маршрут на убиеца от автомобила на сестра му до бягството с преобличане. Показанията на младата жена напълно се припокриват с видеозаписите, които помогнаха на криминалистите бързо да разпознаят Мегеров и да го арестуват.

Скандал около случая предизвиква светкавичната поява на шефа на пловдивската полиция Иван Елшишки, който пристигнал на местопрестъплението само 7 минути след стрелбата. Униформеният е извел 9-годишното дете от кооперацията без присъствието на психолози, което породи съмнения за нерегламентирана охранителна дейност. Твърди се, че полицейският шеф е ескортирал ролс-ройса на Филипов с личната си кола след мача на стадион „Христо Ботев“. Връзката на Людмила с бизнесмена датира от есента на 2024 г., като съпругата Кремена знаела за аферата.