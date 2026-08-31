31.08.2026 | 18:39

Свидетели с шокиращи подробности за арестувания украинец след убийството в „Бъкстон“

Жертвата е 18-годишна японка, която била обезглавена. В дома й са намерени украински знамена със свастики

Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена.

Около 7 ч. сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.

Хората от блока подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там било открито тялото на починалата жена.

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност“, коментира тя.

„Вчера този въпросният младеж го видях. Ходеше след мен и говореше. Видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно”, разказва съседка на украинеца. До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Не знаят с какво са се издържали.

По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики. Заподозреният е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.