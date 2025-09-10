10.09.2025 | 17:38

„Сюнет вместо сонет“: Обрязаха Шекспир в ефир – смешницата Анна-Шермин се изложи в „Ергенът“

Ухажорът й Красимир показа, че когато от лежанка минеш към поезия, нещата могат много да се объркат

Моделката със засукано име Анна-Шермин се изложи доста драматично в поредния епизод на реалитито „Ергенът – любов в рая“, като нарече една от култовите творби на Шекспир сюнет вместо сонет. Двете думи са близки по звучене, но съвсем различни по смисъл. Сонетът е стихотворение от две четиристишия и две тристишия, а сюнетът – еврейски и мюсюлмански ритуал за обрязване.

Гафът бе още по-комичен, тъй като беше предшестван от дълги излияния на моделката, която се похвали, че много обича да чете книги, говори 5 езика и мечтае за разговори на високо интелектуално ниво.

Това явно впечатли нейният ухажор – бизнесмена Красимир, който в свободното си време мята гири във фитнеса – и той реши рязко да вдигне левъла, за да спечели сърцето й.

С огромно неудобство да не стане за смях пред приятелите си, Красимир призна, че за вечерната среща с моделката се е въоръжил с любовна лирика, която с огромни усилия се опитваше да наизусти. В това неестествено занимание го завари друг участник в „Ергена“ – докторът Пенко, който отначало се шокира и започна да ръси нелепи шеги, но след това се окопити и дори взе да дава съвети как стихотворението да стане още по-въздействащо. Така той се превърна в първия в света познавач, който смело редактира не кого да е, а великия Шекспир.

Нощната среща между двамата кандидат-влюбени започна повече от романтично – Красимир взе Анна-Шермин на ръце и изглеждаше така, сякаш всеки момент ще започне да прави с нея упражнения за бицепс. Тя обаче му дойде твърде лека – по-малко от един дъмбел и той с нежност я положи между някакви шарени възглавници. После извади от вътрешния си джоб смачкания лист със сонета на Шекспир и го прочете с повече вълнение, отколкото сричане.

Знаещата цели 5 езика Анна-Шермин беше на седмото небе, тъй като откри, че зад твърдата обвивка на Красимир се крие нежно сърце, способно да сътвори такава възвишена поезия.

Бизнесменът деликатно премълча кой е авторът на сонета, но редакторът на предаването го смъмри, че така не бива. Добре, признавам, това е сюжет №18, каза Красимир, цитира го „Флагман“.

А обичащата да чете книги Анна-Шермин опита да се измъкне от конфузната ситуация и каза, че веднага е познала известния сюнет.

Така приключи вечерна за нещастния Шекспир, който едва ли е подозирал, че след векове на световна слава, в малка България, в едно реалити за запознанства и евентуален брак, един доктор ще се опита да го редактира, а един културист и една моделка ще кръщават неговият сонет №18 ту на сюжет, ту на сюнет.