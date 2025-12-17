17.12.2025 | 18:38

Тайно решение на кабинета уреди близки до властта фирми да доставят горива за 420 млн. лв.

Милионите се разделят между Георги Самуилов и Младен Михалев-Маджо

Дизел за 296 милиона, бензин за 95 милиона, котелно гориво за 27 милиона, масла и смазки за 4,2 милиона, корабно масло за 1,7 милиона. Това са обществени поръчки на Държавния резерв за горива, сключени с директно договаряне. Общото между тях е, че се позовават на поверителното правителствено решение РМС 493/24.07.2025 г. А също, че са дадени на близки до Борисов и Пеевски фирми. Количествата са такива, че горивата няма как да бъдат доставени от друга рафинерия, освен от тази на “Лукойл”, което пък е забранено с европейски регламент. Това обяснява и защо решението е тайно.

Как разбулихме тайната

Поверителните актове на Министерски съвет са няколко на брой всяка година и е логично да предизвикат интереса на разследващите журналисти. Поставихме си за цел да открием следи от тях в други държавни регистри. Единственото ни попадение засега е за РМС 493 в ЦАИС ЕОП: Централизираната автоматизирана информационна система за Електронни обществени поръчки. Но то вади наяве повече от смущаващи подробности.

РМС 493/24.07.2025 г. се открива в описанието на поръчката на второ ниво и ако гледате само страницата с обща информация за обществената поръчка няма да го видите. Търсене с ключовите думи РМС и 493 дава само един резултат в търсачката на държавния сайт и той не съдържа точно тези думи, а РМСС и 493 като част от – “Tайна, майна”. Това информационно затъмнение беше преодоляно чрез подробно обхождане и записване на всички нива на страниците.

Това упражнение по журналистика на данните разкри четирите обществени поръчки за горива, всичките от Държавния резерв. Бонус е и търсачката, която включва всички електронни обществени поръчки, минали, текущи и бъдещи. В нея са въведени данни за над 100 000 поръчки и над 13 000 фирми, подали кандидатури за обществени средства. Търсачката може да се ползва още сега и скоро ще бъде интегрирана в нашия публичен скенер.

В системата ни е предвиден и мониторинг за новите договори, които ще се появят покрай тези обемни обществени поръчки.

Тайно и за фирмите на властта

Избраните фирми “Бент Ойл” АД и “Петрол Енерджи” ЕООД се свързват с Младен Михалев – Маджо и Георги Самуилов – Жоро Инса, приближени съответно до Бойко Борисов и Делян Пеевски. До момента са сключени няколко договора, а другите са в процес на изготвяне, става ясно от регистъра на електронните обществени поръчки. “Петрол Енерджи” има пет договора за дизел за 42 747 061,61 лв. или 21 855 725,55 €, а “Бент Ойл” АД е с три договора за 41 455 356,08 лв. или 21 195 786 €. Бившият директор на Българска стокова борса Георги Найденов също се е облажил от доставка на масла и смазки за 3,4 милиона лева с фирмата си “Скорпион Брокърс” ЕООД

И двете фирми, доставящи дизел, са абонирани за доставки към Държавния резерв от много години. Връзката с Маджо в “Бент Ойл” минава през фирмата “Вилет”. Като действителен собственик в Търговския регистър е посочен директорът на “Бент ойл” Димитър Радев, който присъства в няколко фирми с роднини на Михалев. “Петрол Енерджи” е еднолична собственост на Георги Самуилов, който придоби от Пеевски хотел “Берлин” и беше уличен в лобиране, в полза на санкционирания олигарх.

Наше разследване на база на изтекли данни от руските и украинските митници разкри също, че фирмите на Самуилов и други свързани с Делян Пеевски компании са участвали в мащабна търговия с руски дизел за Украйна, която беше пресечена от украинските власти.

Да шунтираме санкциите

Забраната за държавни институции да купуват руски горива е формулирана в чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576.

„Забранява се възлагането или продължаването на изпълнението на договори за обществени поръчки или за концесии, когато изпълнителят, подизпълнителят или доставчикът:

а) са юридически лица, установени в Русия;

б) са юридически лица, в които повече от 50 % от правата на собственост са пряко или непряко държани от лица по буква а);

… Забраната се прилага и спрямо подизпълнители или доставчици, чието участие надвишава 10 % от стойността на договора.“

Така след изтичането на дерогацията в края на 2024 г. няма действащо европейско основание да се възлагат доставки за държавни структури от дружества под руски контрол. Но пък това може да става тайно, под прикритието на РМС № 493. По всичко личи, че това е механизъм за заобикаляне на санкциите, чрез посредници, които реално доставят горива от „Лукойл България“ ЕООД.

И така, между другото, държавната тайна обслужва посредници, свързани с управляващите.

Атанас Чобанов, bird.bg