16.12.2025 | 20:17
Таки лично придоби фирма с проект за жилищна сграда в Люлин (снимки)
Чрез покупката от "Нивел строй" той официализира връзките си със строителната компания с над 200 млн. лв. оборот

В последните години Христофорос Аманатидис-Таки присъства в българския обществен и икономически живот по-скоро като сянка. За силното му влияние в различни институции и интересите му в различни сектори има много свидетелства. Но в множеството фирми, които му се приписват, той няма пряко участие и посочените собственици и управители са други. За това, че реалният контрол води към някога близка до ВИС-2 подземна фигура, която беше обвинявана и международно издирвана за разпространение на наркотици, можеше да се съди основно по косвени и роднински връзки и стари партньорства.

През 2019 г. на същото място има автокъща, а след това в последните няколко години теренът пустее

Сега за пръв път от години Аманатидис официално и лично придобива участие в дружество. То се казва „Миг строй 5“, като разполага с терен и разрешително за строеж в столичния квартал „Люлин“, като изграждането вече е започнало още от 2024 г. Цената е заличена в публикувания в Търговския регистър договор, като обаче, изглежда, не е символична – предвидено е плащане на три пъти – част веднага, втора – до 15 април 2026 г., и трета – до края на следващата година. Другата любопитна част е, че чрез сделката до известна степен се осветява връзката на Таки с продавача. Това е голямата строителна компания от гр. Брезник „Нивел строй“, която има около 400 служители и декларира над 200 млн. лв. оборот за 2024 г.

Новият строител

От документите става ясно, че теренът е на бул. „Джавахарлал Неру“, в непосредствена близост до търговските центрове Mini Mall и Silver Center, магазин „Фантастико“ и Mega Extreme Bowling. В близост е метростанция „Люлин“. Доколкото се вижда от сателитни снимки и исторически кадри от Google Street View, преди това теренът е ползван за автокъща.

Проектът е за сграда с 9430 кв.м РЗП върху терен около 2 дка като постройката ще заема около половината от него. Предвидената височина е 24.4 м до билото ѝ и 21 м кота корниз.

Разрешението е издадено още на 7 февруари 2024 г., влязло е в сила на 8 март, а строителната площадка е открита на 28 август 2024 г. Строител е пловдивската компания „МАИ-груп“. Доколкото се разбира от договора в Търговския регистър, е имало предварителен договор за продажба на компанията заедно с проекта още от 30 април 2025 г., но е правен дю дилиджънс. Последващият договор е от 2 декември 2025 г., като прехвърлянето на дяловете вече е вписано. Изрично се посочва, че купувачът желае да доизгради и въведе в експлоатация сградата, като купувачът поема да уреди всички задължения към „Нивел строй“.

С минали връзки

За това, че при сделката няма реална смяна на контрола, говорят много неща. Едното е, че управителят Вангелия Васева не се сменя. Тя в миналото има и други участия в свързвани с Таки компании, като например до 2020 г. е била 50% собственик на фирмата „Констрол“.

Освен това самата „Миг строй 5“ исторически има връзки с близки до Аманатидис лица – при основаването на дружеството през 2007 г. съдружник с 50% дял и съуправител е неговата сестра Афродита Боримиирова. Тя излиза от фирмата година по-късно, но след няколко трансформации през 2015 г. с 50% дял, а от 2019 г. и със 100% е „Новита холдинг груп“.

Компанията е регистрирана в далечната 2002 г. от покойния финансист Емил Хърсев под името „Новита хотели“. Днес едноличен собственик на капитала е „Елит лизинг холдинг“ на дългогодишния партньор на Аманатидис от времето на групировката ВИС-2 Димитър Цеков. Но през 2006 – 2008 г., преди проблемите му със закона, Аманатидис лично е бил собственик. След преобразувания през 2024 г. компанията на Цеков е мажоритарен собственик и на други публично свързвани с Таки активи като дружествата, притежаващи ТИР паркингите в Капитан Андреево, Лесово и Русе.

Има още две фирми, в които Таки има пряко собственост. Това са „Еврофинанс фактор“ и „Интертур“. В още много други обаче се счита, че контролът му е скрит зад съпругата му Боряна Шехтова, Мартин Манолов, Димитър Цеков или други подставени лица.

Николай Стоянов, Капитал

