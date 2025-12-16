Таки лично придоби фирма с проект за жилищна сграда в Люлин (снимки)

В последните години Христофорос Аманатидис-Таки присъства в българския обществен и икономически живот по-скоро като сянка. За силното му влияние в различни институции и интересите му в различни сектори има много свидетелства. Но в множеството фирми, които му се приписват, той няма пряко участие и посочените собственици и управители са други. За това, че реалният контрол води към някога близка до ВИС-2 подземна фигура, която беше обвинявана и международно издирвана за разпространение на наркотици, можеше да се съди основно по косвени и роднински връзки и стари партньорства.

През 2019 г. на същото място има автокъща, а след това в последните няколко години теренът пустее Източник: Google Street View

Сега за пръв път от години Аманатидис официално и лично придобива участие в дружество. То се казва „Миг строй 5“, като разполага с терен и разрешително за строеж в столичния квартал „Люлин“, като изграждането вече е започнало още от 2024 г. Цената е заличена в публикувания в Търговския регистър договор, като обаче, изглежда, не е символична – предвидено е плащане на три пъти – част веднага, втора – до 15 април 2026 г., и трета – до края на следващата година. Другата любопитна част е, че чрез сделката до известна степен се осветява връзката на Таки с продавача. Това е голямата строителна компания от гр. Брезник „Нивел строй“, която има около 400 служители и декларира над 200 млн. лв. оборот за 2024 г.

Новият строител

От документите става ясно, че теренът е на бул. „Джавахарлал Неру“, в непосредствена близост до търговските центрове Mini Mall и Silver Center, магазин „Фантастико“ и Mega Extreme Bowling. В близост е метростанция „Люлин“. Доколкото се вижда от сателитни снимки и исторически кадри от Google Street View, преди това теренът е ползван за автокъща.