21.12.2025 | 16:59

Търсят й заместник: Бивша водеща в TV7 отказа да седне в стола на Цънцарова

Диана Радева иска иска да си остане в Евронюз-България

Първи отказ са получили в Би Ти Ви при търсенето на заместник на Мария Цънцарова, твърди „Марица“, като се позовава на сигурен източник.

Предложение получила варненката Диана Радева, която в момента води сутрешния блок на „Евронюз“. Звездата на Диана изгря в същата роля, но в ефира на ТВ7. Колеги я описаха пред медията като изключителен професионалист и отличен избор. Но не са изненадани от отказа.

„В тази ситуация, която стана вече политически въпрос, всеки заместник на Мария ще бъде охулен. Никой няма да рискува името си“, добавя източникът на изданието.

В отпуск пък излиза другият водещ на сутрешния блок – Злати Йочев. Хасковлията искал да почине предвид зверското напрежение, стоварило се върху него. Според инфо на медията обаче той няма да се върне на старата работа, ако не води отново с Цънцарова. Не е ясно дали Йочев ще приеме друга работа в медията, или ще търси ново предизвикателство.

Поставени в патова ситуация, ръководителите на телевизията ще спасяват сутрешния ефир с най-известните си репортери. Всеки от тях ще води по една седмица блока, докато не се намери постоянно решение.