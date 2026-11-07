07.11.2026 | 19:31

Татяна Дончева: Цацаров ще бъде главен прокурор в сянка, ако не се пребори Демерджиев

Лидерът на „Движение 21" счита, че въпросът ще се реши в рамките на масонската ложа "Слънце"

Бившият обвинител номер едно Сотир Цацаров ще стане главен прокурор в сянка, ако действащият вътрешен министър Иван Демерджиев не успее да се пребори за поста. Това заяви лидерът на „Движение 21″ Татяна Дончева в студиото на предаването „Политически НЕкоректно“ по БНР. Според нея ключовите решения за овладяването на съдебната система вече са изнесени в Пловдив и преминават през неформални влияния. „По линия на масонската ложа. Всичките са вътре – хората, които взимат решения. Сега сме преместили дисижън мейкърите в Пловдив. Цацаров ще бъде главен прокурор в сянка, ако не се пребори Демерджиев – той иска мястото. В рамките на ложата ще трябва да решат въпроса“, коментира Татяна Дончева в ефира на националното радио.

Пазарлъците за Висшия съдебен съвет и сянката на стария модел

Според лидера на „Движение 21″ осигуряването на необходимите 160 депутатски гласа в Народното събрание за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е напълно постижимо чрез политическо разпределение на местата.

„Има един начин за постигане – давате едно място на „Възраждане“ и две на ПП и ДБ или три, или както се споразумеете и си връзвате гласуването. Все ще има някой, който да диктува селекцията“, посочи тя.

Татяна Дончева отправи директно предупреждение към настоящите управляващи от „Прогресивна България“ да не допускат Сотир Цацаров да дирижира кадровите промени в правосъдието. Тя припомни близките му отношения с лидера на ГЕРБ по време на предишните управления.

„Не може Цацаров да ръководи този процес. Вие се лъжете, ако смятате, че тъй като той много добре го познава, защото е бил един от тях, той ще го разгради. Този човек седеше в Министерския съвет до Бойко Борисов и Борисов го привикваше в събота и неделя да им прави оперативки“, заяви гостенката пред водещата Силвия Великова.

По думите ѝ реформата няма как да се случи бързо и изисква упорита работа за качествен състав на кадровия орган, но без предварителни зависимости. „Няма нужда да смятате и да викате кандидатите, да ги строявате в две редици и да ви обещават вярност. След година-две всички тези забравят къде са се клели и стават изключително независими“, допълни юристката.

Тя подчерта, че моделът на Делян Пеевски и Бойко Борисов е бил обхванал всички нива на съдебната власт чрез директен контрол върху назначенията на прокурори и съдии. Разграждането на тази система не може да стане с пожелания, тъй като вътре има фигури, за които запазването на влиянието е въпрос на оцеляване. „Там ще има хора, за които въпросът ще е на живот и смърт“, предупреди Татяна Дончева.

Предупреждението към Румен Радев от президентските избори

В разговора в студиото на БНР лидерът на „Движение 21″ анализира и резултатите от приключилия миналата неделя президентски вот, на който Илияна Йотова спечели балотажа срещу кандидата на десницата Андрей Гюров. Според Дончева малката разлика на първия тур е ясен сигнал за министър-председателя Румен Радев и неговата формация „Прогресивна България“.

„Румен Радев няма всичко. Радев има Министерския съвет. Ако Радев взема грешни решения, той няма да може да си изкара мандата. Първият тур на президентските избори може да му бъде ярко доказателство“, оцени ситуацията тя.

Според нея победата на втория тур се дължи именно на личната намеса на Румен Радев между двете гласувания, която е мобилизирала избирателите да дадат още малко кредит на доверие. Като основна причина за колебанието на първия тур тя посочи натрупаното разочарование сред гражданите, подкрепили „Прогресивна България“ на парламентарните избори през пролетта.

„Хората имат очаквания и обикновено държат те да се случат много бързо. Те не държат сметка кое е възможно и кое не. Хората преценяват и стъпките, които се правят, и тяхната състоятелност. Когато те сериозно се съмняват, че стъпките са несъстоятелни и не водят до позитивен резултат, който да осъществи техните мечти и очаквания, обикновено се стига до разочарование“, обясни Дончева.

Вторият фактор за близките резултати на първия тур по думите ѝ е липсата на собствена организационна машина зад Илияна Йотова, където основната работа на терен е била свършена от остатъчните структури на БСП. На балотажа обаче са се включили избиратели, гласуващи за по-малкото зло, както и граждани, направили директна съпоставка между качествата на двамата претенденти след телевизионния дебат между Йотова и Гюров.

Татяна Дончева отправи остра критика към кадровата селекция на десните сили за държавен глава. „Моженето на хората трябва да има значение. Ако Гюров беше спечелил изборите, щях за пореден път да си помисля, че моженето на хората няма никакво значение в българската политика. Този път се обнадеждих. Не може десницата, при всичките си претенции, да смята, че трябва да избира кандидат за президент между варненския кмет и Андрей Гюров – трябва много да сте изпаднали. Десницата има потенциал къде-къде по-голям“, коментира тя и допълни, че при сериозен опонент изходът от вота не би бил предрешен.

Партии в насипно състояние преди местния вот

Лидерът на „Движение 21″ изрази скептицизъм относно организационната кондиция на всички големи политически сили в страната. Според нея нито десницата, нито традиционните партии разполагат със стегнати структури, които да действат безотказно по команда.

„Съмнявам се сериозно, че Бойко Борисов може да мобилизира партията си с една команда, особено когато има отношения на омраза между дясната част и ГЕРБ след арестите на Борисов. Разни сглобки и конституции не могат да преодолеят това. При Пеевски – по същия начин. Той може да дава команди, но те да остават сами по себе си“, посочи Дончева.

Тя предупреди управляващите от „Прогресивна България“ да не надценяват и собствения си партиен капацитет преди предстоящите местни избори, които ще се окажат сериозно изпитание. По думите ѝ прекомерното самочувствие може бързо да провали новата формация, а кметовете от БСП и местните структури на ГЕРБ и ДПС няма автоматично да преминат към лагера на властта.

„Трябва да е ясно и на кметовете от БСП, които чакат сериозно да бъдат осиновени, да бъдат прегърнати, да се коалират БСП с прогресистите, с тези, с онези, които да им гарантират изборите – те също са си направили сметката – търси ли ги някой, слага ли ги някой в сметките или ще трябва, ако искат да си продължи тяхното управление, да си плюят на ръцете и да си направят една собствена организация. Който мина към ПБ, мина. БСП е стара къща. Тези, които са останали след парламентарните избори, смятам, че няма да минат“, прогнозира тя.

„Разочарованието е налице. Ако ПБ не искат да си дадат сметка за него, никой не може да ги извади от ситуацията“, обобщи в заключение Татяна Дончева.