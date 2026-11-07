07.11.2026 | 20:20

Терор в Краков: 25-годишен поляк уби най-малко шестима души (видео)

12 от ранените са в тежко състояние

Поляк уби най-малко шестима свои сънародници и рани 15 други в центъра на Краков.

12 от ранените са в тежко състояние.

Нападателят е навлязъл с автомобил на главния пазарски площад на Краков и е открил огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Той е бил ранен при конфронтация с полицията и откаран в болница.

Полицията каза, че нападателят е полски гражданин. В колата му са били открити още оръжия и боеприпаси. Той е носел военни дрехи.

От полицията в Малополско воеводство заявиха, че атаката е извършена около 15:00 ч. местно време. Мотивите за нападението се изясняват.

Полицията съобщи, че нападателят е на 25 години и че в колата му е са били открити още много други оръжия и боеприпаси, посочват Асошиейтед прес и ТВН 24, като цитират говорителката на полицията в Краков Катажина Число.

Полицията опроверга твърденията, че е имало и втори замесен в престъплението.