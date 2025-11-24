24.11.2025 | 20:09
Терзиев срещу Пеевски: Да се държи като депутат, не като монарх или кмет. Не е нито едно
Кметът на София напомни на председателя на ДПС, че е фалирал всичко, до което се е докосвал

След като по-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски разкритикува администрацията на столичния кмет Васил Терзиев и обяви, че ще оспорва в съда промените в правилата за паркиране на София, сега Терзиев му отговори, като го призова да се държи като депутат, а не като монарх или кмет.

„Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София. Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от:

  • КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.
  • Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.
  • ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.
  • Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.
  • Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.
  • Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.“, пише той в публикация на страницата си във Facebook.

По думите му общото между всички тези случаи е, че резултатут е „една голяма нула за обществото“ – „никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме“.

„И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?“, възмущава се Васил Терзиев.

Делян Пеевски критикува остро кмета на столицата, като го обвини, че вече две години „безобразничи срещу хората в София“

Той изтъква, че за разлика от изброените от него „проекти“, новите правила за паркиране щели да променят София към по-добро:

  • повече свободни места за живущи, по-малко хаос и задръствания,
  • по-чист въздух, повече средства за тротоари, инфраструктура и квартали,
  • по-справедливо разпределение – плаща този, който ползва публично пространство.

Той отвръща на Пеевски и с други въпроси относно двойното поскъпване на паркирането в Кърджали, както и защо МРРБ бави плащанията на Столична община.

„Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София? Но може би това няма значение, понеже кметът на Кърджали се снима под герба. Защо МРРБ бави плащанията на Столична община? Пеевски не го ли интересува, че всеки жител на София е получил 4000 пъти по-малко от общинската програма, отколкото един жител на Якоруда, например?“, пита Васил Терзиев.

По думите му Делян Пеевски трябва да влезе в ролята си на депутат, а не на „монарх или кмет“. „Все още – за наше щастие – не е нито едното. Дано и никога не стане. Защото тогава България наистина няма да я чака нищо добро“, допълва той.

Столичният кмет завършва публикацията си с коментар, че „упражненията по популизъм върху София“ нямало да разколебаят администрацията за промените.

„Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, завършва Васил Терзиев.

