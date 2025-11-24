24.11.2025 | 20:09

Терзиев срещу Пеевски: Да се държи като депутат, не като монарх или кмет. Не е нито едно

Кметът на София напомни на председателя на ДПС, че е фалирал всичко, до което се е докосвал

След като по-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски разкритикува администрацията на столичния кмет Васил Терзиев и обяви, че ще оспорва в съда промените в правилата за паркиране на София, сега Терзиев му отговори, като го призова да се държи като депутат, а не като монарх или кмет.

„Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София. Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от:

КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.

Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.

ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.

Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.

Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.

Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.“, пише той в публикация на страницата си във Facebook.

По думите му общото между всички тези случаи е, че резултатут е „една голяма нула за обществото“ – „никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме“.

„И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?“, възмущава се Васил Терзиев.

Делян Пеевски критикува остро кмета на столицата, като го обвини, че вече две години „безобразничи срещу хората в София“

Той изтъква, че за разлика от изброените от него „проекти“, новите правила за паркиране щели да променят София към по-добро:

повече свободни места за живущи, по-малко хаос и задръствания,

по-чист въздух, повече средства за тротоари, инфраструктура и квартали,

по-справедливо разпределение – плаща този, който ползва публично пространство.

Той отвръща на Пеевски и с други въпроси относно двойното поскъпване на паркирането в Кърджали, както и защо МРРБ бави плащанията на Столична община.

„Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София? Но може би това няма значение, понеже кметът на Кърджали се снима под герба. Защо МРРБ бави плащанията на Столична община? Пеевски не го ли интересува, че всеки жител на София е получил 4000 пъти по-малко от общинската програма, отколкото един жител на Якоруда, например?“, пита Васил Терзиев.

По думите му Делян Пеевски трябва да влезе в ролята си на депутат, а не на „монарх или кмет“. „Все още – за наше щастие – не е нито едното. Дано и никога не стане. Защото тогава България наистина няма да я чака нищо добро“, допълва той.

Столичният кмет завършва публикацията си с коментар, че „упражненията по популизъм върху София“ нямало да разколебаят администрацията за промените.

„Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, завършва Васил Терзиев.