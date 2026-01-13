Страхът е „най-скъпия данък в България“, пише в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев, и обвинява Пеевски, Бойко Борисов и Слави Трифонов, че поддържат политическа система, основана на зависимости и примирение. И тримата го атакуват в последните дни, лидерите на ДПС-НН и ИТН поискаха оставката му.

„Страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не „останеш сам“, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система“, пише Терзиев.

По думите му, същите хора не се спират нито от социалните проблеми, нито от съвестта: „Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота. Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба. И не ги спира съвестта – защото за тях „съвестта“ е слабост.“

Кметът призова гражданите да се включат в предстоящите избори чрез гласуване, сигнализиране за нередности и участие като застъпници и наблюдатели. Според него машинното гласуване е част от защитата на вота, тъй като ограничава „технически номера“ и хаоса, на който някои политически сили разчитат. „Предстоят избори. Това е моментът, в който „политическият боклук“ се чисти най-лесно“, пише Терзиев и допълва: „Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги.

Кметът пише още, че Пеевски, Борисов и Трифонов са „подредени като глутница“ и обвинява политическите им среди, че от десетилетия използват институциите, назначенията и обществените средства, за да упражняват контрол чрез „чадъри“ и непрозрачни зависимости. Според него, политиката се прави „с парите ни, с правилата, с назначенията, с договорите, с това кой има чадър и кой няма“.

Терзиев отговаря и на обвиненията за „сметната криза“, заявявайки, че е отказал да подпише план за близо 400 милиона лева разходи. „Отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал ‘Люлин’ на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години“, пише той.

В края на публикацията си кметът приканва гражданите да изхвърлят отпадъци разделно – и да не използват сивите контейнери за строителен и едрогабаритен боклук, като уверява, че работата по справяне с кризата със сметосъбирането продължава.