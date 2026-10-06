06.10.2026 | 10:28

Тити Папазов пое българския баскетбол: Спечели драматичен балотаж с 93 гласа

Президентът на Левски наследява Георги Глушков след 15 години начело на федерацията и обяви треньорите за свой основен приоритет

Константин Папазов – Тити е новият президент на Българската федерация по баскетбол след дълго и оспорвано изборно Общо събрание в София. Президентът на БК „Левски“ спечели решителния балотаж срещу Орлин Атанасов с 93 срещу 67 гласа и наследява Георги Глушков, който се оттегли след три мандата и 15 години начело на федерацията. На втория тур са подадени 161 бюлетини, като 160 от тях са валидни. Така едно от най-разпознаваемите имена в българския баскетбол вече поема управлението на целия спорт.

До балотажа се стигна, след като никой от тримата кандидати не успя да събере необходимото мнозинство на първия тур. Тогава Папазов получи 67 гласа, Орлин Атанасов – 52, а директорът на националните отбори Николай Рашков остана трети с 46. Общо 166 делегати участваха в първото гласуване, като една бюлетина беше обявена за невалидна. След отпадането на Рашков битката остана между Папазов и един от създателите на Българската баскетболна лига.

След избора Папазов даде заявка за отворен модел на управление и призова клубовете да участват активно в решенията на федерацията. „Аз не мога да управлявам сам, няма да управлявам сам“, заяви той пред делегатите и подчерта, че телефонът му ще бъде включен „24/7“ за представителите на баскетболната общност. Новият президент обяви още, че иска Николай Рашков да бъде част от бъдещия Управителен съвет. Самият Рашков прие резултата и пожела успех на новото ръководство.

Папазов постави треньорите в центъра на бъдещата си политика. „Треньорите са моят приоритет“, каза той и заяви, че българските специалисти трябва да получат възможност да се развиват и да преследват професионалните си цели. „Искам да управлявам така, че да спечеля тези, които днес бяха с моите опоненти“, добави новият президент. Той подчерта още, че разчита както на собствените си контакти, така и на предложенията на клубовете.

59-годишният Папазов е свързан с баскетбола в продължение на десетилетия, като най-силната част от кариерата му е свързана с „Левски“. В четири различни периода като треньор на сините той печели пет шампионски титли, пет Купи на България, две Суперкупи и три пъти Балканската лига. Кариерата му минава и през „Лукойл Академик“, с който става двукратен шампион и носител на Купата на България. Бил е селекционер на мъжкия национален отбор и на тима до 20 години, както и част от щаба на България на Евробаскет 2009.

Папазов има и управленски опит още от 90-те години. Между 1994 и 1998 г. е президент на баскетболния „Славия“, с който печели шампионската титла и Купата на страната. От 2015 г. е президент на баскетболния „Левски“, а през различни периоди съвместява управленската работа с треньорската професия. Сега пред него стои далеч по-голяма задача – да ръководи федерацията след 15-годишната ера на Георги Глушков и да обедини клубовете около нов курс за българския баскетбол.