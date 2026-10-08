08.10.2026 | 9:00
Това животно не трябва да излезе от затвора до края на дните си
Що за измет избра наглата крадла проф. Мариела Попова за декан?

Това ни е академичния елит в медицината – проф. д-р Мариела Генева-Попова е и декан на МУ.

Чудя се как е възможна такава наглост, та да пуснеш над 24 000 фалшиви клинични пътеки (при 49 легла) за три години, за да източиш 3 000 000 евро от НЗОК, да използваш кръвни проби от здрави хора, за да имитираш заетост в клиниката, че и да мачкаш доктори, които отказват да участват в престъпната схема…

За Бога, твърди се, че са изписвани недолекувани хора, за да може да върви схемата. Замислете се! Това прави около 22-ма души на ден, които е трябвало да бъдат приемани, лекувани и изписвани всеки божи ден (включително събота, неделя и на официални празници).

При капацитет от едва 49 легла в клиниката, тази статистика означава, че на хартия леглата са се „въртяли“ с невероятна скорост, като почти половината от цялата клиника се е сменяла с нови пациенти на всеки 24 часа.
Може ли тя да тръгне да прави подобна схема и да има такава брутална наглост , ако няма протекции от ръководството на самата Здравна каса!? И как три години Здравната каса не е забелязала!?

А замисляте ли се каква измет стои зад нея и е гласувала за нея, за да стане Декан на Медицинския факултет!?

Защото тя не се е избрала сама. За нея са гласували една камара жалки натегачи и подлизурковци.

Това е нивото на „академичния ни елит“.

Върволица от съветско-комунистически плужеци. Ако всичко това е вярно, това животно не трябва да излезе от затвора до края на дните си!

Георги Георгиев

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