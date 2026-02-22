Трагедия в Бургас: 16-годишно момче почина по време на плувен турнир

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. Трагичният инцидент е станал малко преди 9:00 ч. тази сутрин в общинския плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“.

Сигналът е подаден в 08:57 ч. на тел. 112. На младежа от София му е прилошало по време на загрявка. Помогнато му да излезе от басейна, след което е изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия е починал. По информация на местни медии момчето е издъхнало от мозъчна аневризма.

Над 50 минути реаниматори са се борили за живота му, но момчето не е давало никакви признаци на живот. Издъхнало е пред очите на пълната зала, в която се провежда състезанието „Шаркс суиминг къп“ (Sharks swimming cup).

Организатори на двудневния турнир (21-22 февруари) са СК „Акулите“, Българската федерация по плувни спортове (БФПС) и Община Бургас. Участват над 500 спортисти от 30 клуба. Плувците от чужбина са от Румъния и Косово.

Към момента няма данни починалият състезател да е имал здравословни проблеми. Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия – оглед, разпити на свидетели и др. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.