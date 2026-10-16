16.10.2026 | 9:01

Трагедия в софийското метро: Откриха пребит мъж в асансьор, който по-късно почина

Друг мъж пък скочил на релсите на метростанция

Намериха мъж в безпомощно състояние в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в четвъртък в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“. Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като „извършено тежко криминално престъпление“. На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.

При друг случай, отново днес, мъж скочил на релсите на друга метростанция. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Около 16 ч. движението по линия 1 на софийското метро беше временно забавено, след като пътник скочи на релсовия път на метростанция „Александър Малинов“, потвърдиха от „Метрополитен“ ЕАД. В рамките на няколко минути той бил изведен от релсовия път с помощта на служители на „Метрополитен“ ЕАД и полицейски служители, след което движението на влаковете било възстановено. В момента мотрисите се движат на нормален интервал.

„Метрополитен“ ЕАД призовава пътниците да спазват правилата за безопасност в метрополитена и напомня, че при подобни ситуации бързата реакция на служителите е от ключово значение за ограничаване на риска и недопускане на по-сериозни последствия.