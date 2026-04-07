07.04.2026 | 8:17

Тръмп: Иран може да бъде елиминиран за една нощ и това може да стане във вторник

Арогантността и безпочвените заплахи на заблудения американски президент няма да ни спрат да се борим, обявиха иранските въоръжени сили

Доналд Тръмп заплаши Иран с нови разрушения, ако до вторник вечерта не бъде постигнато споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток. „Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ и тази нощ може да е утре“, каза той на пресконференция в Белия дом. „Имат време до утре, – заяви вчера американският президент, – ще видим какво ще се случи“. Доналд Тръмп беше поставил няколко ултиматума на иранците, последният от които беше преди десет дни, припомня „Фигаро“.

„Десетте дни всъщност щяха да свършат днес, – обясни Тръмп, – но аз им дадох единадесет, предполагам, защото смятах, че е неподходящо да се правят в деня след Великден. Искам да бъда добър човек“. „Ние имаме план, но няма да ви кажа какъв е той“, добави Тръмп. Междувременно иранската армия заяви, че „арогантната реторика“ на Тръмп „няма никакъв ефект“. Обединеното висше командване на Иран заяви, че заплахите на Доналд Тръмп няма да заличат „унижението и срама“ на Съединените щати в Близкия изток.

„Благодарение на мощта на нашите военни, предвиждаме всички мостове в Иран да бъдат разрушени до полунощ утре вечер и всички електроцентрали в Иран да бъдат извън експлоатация – да горят, да експлодират и никога повече да не бъдат използвани“, предупреди Тръмп. „И под това имам предвид пълно разрушаване до полунощ, а то може да стане за четири часа, ако искаме.“ „Но не искам това да се случи“, добави американският президент. „Искам ли да разруша инфраструктурата им? Не. Ще им отнеме 100 години, за да я възстановят. Ако спрем днес, ще им отнеме 20 години, за да възстановят страната си, и тя никога няма да бъде толкова добра, колкото беше преди. И единственият начин те да възстановят страната си е да се обърнат към гения на Съединените американски щати“.

По време на пресконференция, посветена до голяма степен на спасяването на двамата летци, свалени миналия петък над Иран, спасени невредими благодарение на двойна операция, проведена под вражески огън и на иранска територия, американският президент също така намекна, че преговорите с Иран са в ход и са напът да приключат. „Мога да ви кажа, че те преговарят и ние вярваме, че го правят добросъвестно, ще разберем. Водим преговори с тях. Мисля, че нещата вървят добре, но ще трябва да видим. Трябва да разберете, че ние се занимаваме с тези хора от 47 години“, добави американският президент.

На въпрос за въздействието на разрушенията върху иранското цивилно население, Тръмп обясни, че иранците подкрепяли бомбардировките. „Те са готови да изтърпят това, за да имат свобода, – обясни той. – Получихме много съобщения от хора, които ни казват „Моля, продължавайте да бомбардирате. Направете го“. И това са хора, които живеят там, където експлодират бомбите. И когато спрем да удряме тези райони, те казват: „Моля, върнете се“. Всичко, което мога да ви кажа, е, че те искат свобода. Готови са да изтърпят всичко това за свободата си. Те са живели в свят, за който вие не знаете нищо, – добави той. – Това е жесток и ужасен свят, където ако протестираш, ще бъдеш застрелян“.

Президентът не отговори на въпроса дали конфликтът е близо до разрешаване. „Не знам“, каза той, „зависи какво ще направят. Това е критичен момент. Получаваме помощ от невероятни страни, които искат това да спре, защото ги засяга. Освен това, много хора са засегнати от тази ситуация, но ние им даваме време. Даваме им време до утре в 20 ч. източно време и след това те няма да имат повече мостове. Няма да имат повече електроцентрали“.

Доналд Тръмп призна обаче този път значението на Ормузкия проток, чиято блокада от Иран засяга световните доставки на петрол. „Бих казал, че това е абсолютен приоритет, – обясни той, – защото можем да ги бомбардираме безмилостно, можем да ги неутрализираме, но за затварянето на протока, е нужен само един терорист, който по някакъв начин да разполага с камион, натовари с подводни мини, и да ги пусне във водата“. „Така че това не е като останалото. Можем да неутрализираме армията им. Вече го направихме. Неутрализирахме флота им. Напълно неутрализирахме военновъздушните им сили. Унищожихме 158 кораба за три дни. Дори унищожихме техните минни заградители. Те вече нямат минни заградители, но са ги поставили на други кораби и могат да ги хвърлят. Лично аз не знам дали имат мини“, каза още Тръмп.

„От 47 години те разказват какви ли не глупости на други президенти. Те са в най-ниската точка в историята си. Нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушни оръжия, нямат радар. Нямат средства за комуникация. Всъщност, най-големият проблем, който имаме в преговорите си, е, че не могат да общуват“, каза американският президент. „Ние имаме план, но няма да ви кажа какъв е той“, добави Тръмп.

Иранската армия отхвърли „арогантните изказвания“ на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че „Иран може да бъде унищожен за една нощ“. Те „нямат ефект“ върху нейните операции, заявиха иранските въоръжени сили, цитирани от Франс прес. „Грубата и арогантна реторика, както и безпочвените заплахи на побъркания американски президент, който е в безизходица и оправдава поредните поражения на американската армия, нямат никакъв ефект върху продължаването на настъплението и смазващите операции“ на иранската армия, заяви говорителят на „Хатам Ал-Анбия“, командването на иранските въоръжени сили, цитиран от държавното радио и телевизия.

Висшето военно командване на Иран смята заплахите на Тръмп за „налудни“, след като президентът на САЩ обеща да разруши „всички мостове“ и „всички електроцентрали“ в Иран, ако не бъде постигнато споразумение до вторник в 20 часа (вашингтонско време). Обединеното висше командване на Иран заяви, че заплахите на Доналд Тръмп няма да заличат „унижението и срама“ на Съединените щати в Близкия изток.