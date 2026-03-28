28.03.2026 | 11:59

Тръмп: Куба е следващата

Иран трябва отвори протока на Тръмп, искам да кажа, Ормузкия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Куба е следващата“, по време на изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, в което той изтъкна успехите на военните действия на САЩ във Венецуела и Иран, предаде Ройтерс.

Макар Тръмп да не уточни какво точно планира да направи с островната държава, той неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса, припомня БТА. През последните седмици администрацията във Вашингтон започна преговори с представители на кубинското ръководство, а самият Тръмп намекна, че е възможно да се предприемат военни действия.

За Иран Тръмп заяви:

„Молят да сключат сделка. Оказа се, че съм прав. Те преговаряха и го признаха два дни по-късно. И за да компенсират, казаха: „Ще ви изпратим осем кораба с петрол“. После казаха, че добавят още два. Тогава хората разбраха, че наистина преговаряме. Преговаряме и сега. Би било чудесно, ако можехме да направим нещо, но те трябва да отворят протока на Тръмп, искам да кажа, Ормузкия проток.“

12 американски военни бяха ранени при ракетна атака на Иран срещу базата „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

Повредени са самолети-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха.

Иран съобщи, че снаряд е паднал в близост до АЕЦ „Бушер“. Няма щети, нито изтичане на радиация. Вчера беше ударен реактор за тежка вода в централен Иран.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че очаква конфликтът да приключи в рамките на седмици, а не месеци.

Днес става един месец откакто Съединените щати и Израел атакуваха Иран.