17.01.2026 | 18:37

Тръмп налага мита на 8 европейски страни, докато не получи Гренландия

Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с 10% мито върху всички стоки, изпратени до САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави, които се противопоставят на американския контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито.

„От 1 февруари 2026 г. всички гореспоменати страни (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия) ще бъдат обложени с 10% мито върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. На 1 юни 2026 г. тези мита ще се увеличат до 25%“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. „Тези мита ще бъдат налагани и ще подлежат на плащане, докато не бъде постигната сделка за пълното и цялостно придобиване на Гренландия“, добави Тръмп.

С изключение на Великобритания и Норвегия, които не са членове на Европейския съюз, тези мита ще бъдат в допълнение към вече съществуващите 15% тарифи между ЕС и САЩ. Новите мита ще се увеличат до 25% на 1 юни и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение, позволяващо на САЩ да закупят Гренландия, уточни Тръмп.