04.01.2026 | 17:57

Тръмп: САЩ ще вземат петрола на Венецуела. Господството над Западното полукълбо е наше

Държавният секретар Марко Рубио отправи по-зловеща заплаха за бъдещи американски действия. „Вижте, ако живеех в Хавана и работех в правителството, щях да съм притеснен“, каза той

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще добиват петрол от Венецуела, за да покрият разходите за интервенцията си там, като заяви пред репортери, че американските петролни компании ще възстановят страната и ще възстановят на Вашингтон всички разходи.

На пресконференция след задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро, Тръмп заяви, че операцията „няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни“, предава Ройтерс по по последните новини от Венецуела.

Той беше попитан от репортерите дали ще се наложи САЩ да поемат административното управление на Венецуела за следващите години.

„Ами, знаете ли, това няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни. Така че няма да ни струва нищо. Ще ни струва. Ами, ние искаме безопасност там. Искаме да бъдем заобиколени от държави, които не приютяват всички наши врагове по целия свят. Това се случваше. А вие не искате това. Но ние ще възстановяваме и няма да харчим пари. Петролните компании ще влязат. Те ще харчат пари. Ще си вземем обратно петрола, който, честно казано, трябваше да си го вземем отдавна.“, каза Тръмп.

„Това беше много важна вечер снощи. Трябва да бъдем заобиколени от безопасни, сигурни страни. И също така трябва да имаме енергия… Така че това, което ще се случи с Венецуела, мисля, че през следващия период от една година, ще бъде нещо чудесно и народът на Венецуела ще бъде най-големият бенефициент“, посочи Тръмп.

Заплахи срещу други държави в региона

Междувременно предупрежденията на администрацията стават все по-смели и по-категорични. Тръмп отново обвини колумбийския президент, че „прави кокаин“ и потвърди предишните си заплахи, че „трябва да сe пази“. Той прогнозира, че „ще се говори и за Куба“.

Държавният секретар Марко Рубио отправи по-зловеща заплаха за бъдещи американски действия.

„Вижте, ако живеех в Хавана и работех в правителството, щях да съм притеснен“, каза Рубио.

По-рано по време на телефонно интервю за Fox News Тръмп предупреди, че „ще трябва да се направи нещо по отношение на Мексико“, заявявайки, че е попитал президента Клаудия Шейнбаум дали иска „помощта“ на американските военни за изкореняването на наркокартелите.

„Американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос“, каза Тръмп.

Колумбийският президент Густаво Петро осъди нападението като агресия срещу цяла Южна Америка и обяви мобилизиране на войски по границата на страната с Венецуела, за да се спре евентуален поток от бежанци.

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва, който през последните месеци се опитва да установи разбирателство с Тръмп, заяви в публикация в X, че отстраняването на Мадуро „е преминало неприемлива граница“ и „напомня за най-лошите моменти на намеса в политиката на Латинска Америка и Карибите“.

Мексико също критикува ударите, които според Шейнбаум са нарушение на Устава на ООН.

Мексиканското, колумбийското и кубинското посолства във Вашингтон не отговориха на исканията за коментар относно последните заплахи на Тръмп срещу техните правителства.

В същото време някои страни положиха усилия да играят ролята на миротворец. Посолството на Колумбия във Вашингтон заяви в изявление, че Петро е предложил да помогне за посредничество при разрешаване на кризата.