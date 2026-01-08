08.01.2026 | 11:18

Тръмп се изгаври с Макрон: „Ще направя каквото кажеш, Доналд, само те моля, не казвай на хората!“

Президентът на САЩ пресъздаде по изключително подигравателен начин разговора с френския си колега относно цената на лекарствата

Американският президент Доналд Тръмп отново предизвика полемика по време на речта си пред републиканските сенатори в „Кенеди център“ във Вашингтон.

Докато говореше, в един момент Тръмп подхвана на подбив френския си колега Еманюел Макрон. Тогава той пресъздаде по изключително подигравателен начин разговора си с Макрон относно цената на лекарствата.

„Macron me dijo „Donald, estaré encantado de subir los precios de los medicamentos un 200%, sería un gran honor“, „Haré lo que tú quieras señor, se lo ruego, por favor Donald“, eso me dijo“. Vean como Trump humilló públicamente hoy a su vasallo francés Macron, contó cómo Macron… pic.twitter.com/8elE8vA0UC — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 7, 2026

Според разказа на Тръмп, след няколко първоначални отказа на французите да повишат цените, американският натиск най-накрая е дал резултат.

Точно тогава Тръмп започна да имитира френския държавен глава.

„Доналд, имаме сделка. Ще вдигна цената на лекарствата с 200% или колкото пожелаеш. Каквото поискаш, Доналд, но само те моля – не казвай на хората“, измитира поведението на Макрон Тръмп, което предизвика смях сред присъстващите в залата.

Той също така разкритикува участието на транссексуални хора в спорта, наричайки ги пренебрежително „мъже в женски спортове“, и имитира как според него жените вдигат тежести, осмивайки жените спортисти, които се състезават в дисциплини, изискващи „мъжка сила“. След това пресъздаде предполагаеми ситуации в спортове като вдигане на тежести и бокс.

„Те изпускат неща и напускат сцената плачейки, майка им плаче, а и баща им също“, заяви той сред смях и подигравателни жестове.