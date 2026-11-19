19.11.2026 | 21:58

Тръмп се скара на Европа, че дава милиарди на Киев: Путин беше побеснял, че срутиха Кримския мост

Според американския президент руският диктатор искал да приключи войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред част от европейските лидери, че разговорът му с руския диктатор Владимир Путин в Китай е преминал добре и би могъл да допринесе за постигането на мир в Украйна, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Според изданието, Тръмп се е включил по телефона от борда на президентския самолет „Air Force One“ в среща на повече от 30 световни лидери в Берлин. Това се е случило след посещението му в Китай, където по-рано същия ден американският президент се срещна с Путин в кулоарите на среща на върха на страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Отделно имаше и тристранен разговор с участието на китайския лидер Си Дзинпин.

Срещата на европейските лидери в Берлин е част от инициатива на т.нар. „коалиция на желаещите“, която обсъжда гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. На нея присъстваха и американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които работят по възобновяването на мирните преговори.

По данни на източници на Bloomberg, Тръмп е казал на участниците, че според него Путин иска да сложи край на войната. В същото време европейските държави остават силно скептични относно истинските намерения на Кремъл и се опасяват, че Вашингтон може да се съгласи на отстъпки, които биха били неприемливи за Украйна.

След личния си разговор с Путин в Китай, Тръмп също така е изразил предпазлив оптимизъм относно перспективите за прекратяване на войната. „Мисля, че настъпват известни промени. Смятам, че той – а се надявам и другата страна – биха искали да видят край на тази война“, заявил американският президент пред европейските лидери. Допълнителен нюанс внася обаче изданието „Политико“.

Според медията в телефонният разговор с европейските лидери днес, Тръмп e разкритикувал Европа за предоставянето на помощ за Украйна в размер на милиарди долари.

Източници на изданието споделят, че Тръмп е изразил скептицизъм относно отпускането на допълнителни милиарди долари помощ за Украйна от страна на държавите, членуващи в „Коалицията на желаещите“.

Той не е назовал конкретни държави, а се е изказал по-общо и подчертал, че в тази война загиват много хора и че държавите трябва да спрат да харчат средства за нея.

Междувременно, според списание The Economist, докато Европа засилва натиска върху Русия, Тръмп продължава да прави „подаръци“ на Путин и да отстъпва пред Руската федерация. Прави впечатление, че през тази година САЩ са премахнали повече ограничения спрямо руски субекти, отколкото са въвели нови.

В Шенжен (Китай) на 18 ноември Путин и Си Дзинпин проведоха двустранни разговори, продължили повече от два часа. Според говорител на Кремъл, дискусията е била за войната между Русия и Украйна и възможните пътища за нейното разрешаване; Путин е споменал и контактите си с представители на Доналд Тръмп.

Тристранната среща Си-Тръмп-Путин на 19 ноември продължи около час и половина, а след нея нямаше съвместни изявления пред медиите. Китайският лидер призова за пълна забрана и премахване на ядрените оръжия – описвайки ги като „Дамоклев меч“ – и настоя трите държави да избягват ядрен конфликт и да спазват Договора за неразпространение на ядрените оръжия. В изказването си Тръмп засегна темата за войната в Украйна, като нарече Путин „приятел“ и изрази надежда за прекратяване на конфликта. Руският диктатор от своя страна заявил, че Русия не е започнала войната, и твърдял, че Украйна отказва да сложи край.

Путин е бил разярен от украинската атака срещу Кримския мост, който свързва Русия с временно окупирания полуостров. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с кореспондента на NBC News Гейб Гутиерес.

Американският лидер също така отбеляза, че е съгласен с украинския президент Володимир Зеленски, че Съединените щати не бива да вземат решения относно Украйна без участието на самата Украйна.

„Президентът Тръмп заяви, че е съгласен с това и че не би постъпил по друг начин. Въпреки това, топлото посрещане на Путин от негова страна, което по същество представлява среща с авторитарен лидер, при която Украйна е изключена от процеса – не остана незабелязано по света“, подчерта Гутиерес след разговора им.