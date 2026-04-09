09.04.2026 | 10:31

Тръмп ще наказва държави от НАТО – не му помогнали с Иран

„НАТО отсъстваше, когато имахме нужда, и ако пак имаме нужда от нея, нея пак няма да я има."

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля план да накаже някои страни членки на НАТО, затова че са показали неотзивчивост към Вашингтон и Израел във войната с Иран, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от БТА. Изданието се позовава на представители на американската администрация.

Предложението ще включва изтегляне на сили на САЩ от натовски страни, за които е сметнато, че са били некооперативни във военното усилие срещу Иран, и ще разположат тези части в страни, оказали по-голяма подкрепа по време на американската военна кампания. Допълва се, че САЩ обмислят да закрият военна база в най-малко една европейска страна от НАТО, като вероятно това ще бъде Испания или Германия. Ройтерс отбелязва, че засега не може да потвърди информацията.

Междувременно стопанинът на Белия дом заплаши с незабавни 50-процентни мита без право на никакви изключения всяка страна, която доставя оръжие на Иран. Публикацията му в неговата лична мрежа Трут Сошъл е предупреждение към Китай и Русия да се въздържат от попълване на изчерпаните от Техеран оръжейни запаси.

През февруари Върховният съд на САЩ лиши президента от възможността да налага мита по свое усмотрение по ускорена процедура, като постанови, че позоваването на нормативен акт от 1977 г. е незаконосъобразно.

В хода на бойните действия се появиха съобщения, че Москва помага на Техеран, включително с разузнавателни сведения, зенитноракетни системи и стоки с двойна употреба. Москва и Пекин отричат да предоставят военна помощ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволството си от НАТО след среща при закрити врата с генералния секретар на алианса Марк Рюте. В навечерието на срещата той допусна, че САЩ може да излязат от Пакта заради отказа на страните от НАТО да се вслушат в призива му да помогнат, след като Иран фактически затвори Ормузкия проток, стратегически морски коридор, чиято блокада доведе до рязко поскъпване на цените на въглеводородите.

След срещата Тръмп публикува коментар в социалните мрежи, с който показа, че недоволството му остава: „НАТО ОТСЪСТВАШЕ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА (ОТ АЛИАНСА), И АКО ПАК ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, НЕГО ПАК НЯМА ДА ГО ИМА“.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит призна, че Тръмп е обсъждал излизане от НАТО. През 2023 г. Конгресът на САЩ прие закон, според който никой президент няма право да напуска Пакта без одобрението на конгресмените.

Тръмп е стар критик на НАТО, а през първия си мандат твърдеше, че има правомощия по свое усмотрение да излезе от алианса, създаден през 1949 г. като мярка за гарантиране на европейската сигурност срещу съветската заплаха по време на Студената война.

Рюте: Някои от съюзниците не издържаха теста

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази мнение, че войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Нидерландецът каза това на фона на критики от страна на Вашингтон, че европейските съюзници не са взели участие в усилията на САЩ и Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рюте направи изказването си след среща по-рано в Белия дом с американския лидер Доналд Тръмп.

В интервю за Си Ен Ен шефът на НАТО бе помолен да коментира дали войната в Иран е била тест за страните от НАТО и дали те са се провалили. „Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай“, каза той пред американската новинарска телевизия.

Рюте добави, че е имал „честен и открит“ разговор с Тръмп, в който републиканецът е изразил разочарованието си от съюзниците на САЩ.

Генералният секретар на алианса каза, че е изтъкнал пред Тръмп, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.