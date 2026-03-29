29.03.2026 | 11:57

Тръмп за саудитския принц: Той не вярваше, че ще ме целува по задника, но сега трябва да бъде мил с мен (видео)

Президентът на САЩ се похвали, че саудитското ръководство някога е смятало американското за слабо, но сега „трябва да бъде мило с него“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика нов спор с необичайно директни коментари за саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, заявявайки, че саудитският принц сега трябва да се отнася с него по различен начин, отколкото се е отнасял с предишните американски президенти. На публичен митинг Тръмп заяви, че престолонаследникът не е очаквал да бъде политически зависим от него. Той се похвали, че саудитското ръководство някога е смятало американското за слабо, но сега „трябва да бъде мило с него“.

„Той не вярваше, че ще ме целува по задника, наистина не вярваше, а сега трябва да бъде мил с мен… по-добре да е мил с мен, трябва да бъде“, каза Тръмп за саудитския принц.

President Trump mocks Saudi Arabia’s Crown Prince Bin Salman: “He didn’t think he would be kissing my ass, he really didn’t…and now he has to be nice to me….he better be nice to me, he’s gotta be..” pic.twitter.com/42TLKf0zsN — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 28, 2026

Според Тръмп, престолонаследникът сега е принуден да бъде мил с него, въпреки че вероятно първоначално е смятал, че ще има работа с поредния провален президент в Белия дом. „Той ме целува по задника. По дяволите, не го е направил, мислеше си, че просто ще бъда поредният провален американски президент, при когото страната върви надолу, но сега трябва да бъде мил с мен, по-добре да бъде мил с мен“, каза Тръмп, добавяйки, че престолонаследникът е умен, но обикновен човек.

Подобни коментари се открояват в контекста на конфронтационния политически стил на Тръмп, особено като се има предвид позицията на Саудитска Арабия като един от най-важните партньори на Вашингтон в областта на сигурността и енергетиката в региона. Много хора в социалните медии коментираха, че публичната подигравка с висшето ръководство на Персийския залив е рядкост в американската политика и може да усложни и без това деликатната дипломатическа динамика между двете страни.

Саудитска Арабия и Иран отдавна се конкурират за влияние в Близкия изток. Според предишен репортаж на The Guardian, саудитските разузнавателни служби са смятали, че Рияд има рядка стратегическа възможност да промени регионалната си власт, ако САЩ свалят иранския режим.

Освен това, изтекла по-рано бележка от Държавния департамент на САЩ разкри, че саудитското ръководство силно е насърчавало Доналд Тръмп да действа агресивно срещу Техеран в ранните етапи на войната в Персийския залив.

Няма потвърдени признаци за пряко участие на саудитските военни от началото на боевете миналия месец. Някои анализатори, които следят ситуацията, казват, че Рияд следи отблизо дипломатическите усилия и би могъл да се включи по-активно, ако настоящите посреднически усилия на Пакистан се провалят. Администрацията на Тръмп също така оказва натиск върху саудитците да признаят официално Държавата Израел, което би имало огромно влияние върху региона.