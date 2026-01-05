Доналд Тръмп заплаши Венецуела, Колумбия, Иран, Куба и Дания

Колумбия също е много болна – управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в Съединените щати. И той няма да продължи да го прави още много дълго, повярвайте ми.“

Той говори пред журналисти на борда на своя самолет „Еър Форс 1“, след като венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен от американските въоръжени сили и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в „наркотероризъм“.

„Работим с хората, които току-що положиха клетва“, заяви Тръмп, имайки предвид венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, която замества Мадуро.

Тръмп добави, че Съединените щати се нуждаят от пълен достъп до петрола и други неща във Венецуела. Пострадалите при операцията във Венецуела американски военнослужещи са в добро състояние, обяви той.

Президентът на САЩ каза още, цитиран от Франс прес, че страната му вече „контролира ситуацията“ във Венецуела.Тръмп предупреди за пореден път, че Иран ще бъде ударен „много силно“, ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република.

Тръмп сплашва новото ръководство на Венецуела

Вчера, в интервю за списание „Атлантик“, Тръмп предупреди, че новият венецуелския лидер Делси Родригес може да „плати по-висока цена“ от сваления си предшественик, „ако не направи това, което е правилно“.

Според източници на Ройтерс президентът на САЩ залага на сплашването, за да принуди венецуелското ръководство да му се подчинява. Една от целите на Тръмп е Съединените щати да контролират ситуацията във Венецуела, без да им се наложи да изпратят в страната сухопътни сили.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио настоя, че САЩ не са във война с Венецуела, след като въздушните удари в Каракас в събота доведоха до задържането на Мадуро и съпругата му и транспортирането им до САЩ. Някои депутати от Демократическата партия заявиха, че операцията е “акт на война“, отбелязва БиБиСи.

Новият лидер на Венецуела иска балансирани отношения със САЩ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес от своя страна призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати, предаде Франс прес.

Родригес бе утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота – деня, в който американските въоръжени сили плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден.

„Смятаме за наш приоритет да се движим към балансирани и основаващи се на уважение международни отношения между Съединените щати и Венецуела“, написа в „Телеграм“ Родригес. Тя призова „правителството на САЩ да работят заедно по програма за сътрудничество, фокусирана върху общото развитие“.

Венецуелската държавна телевизия показа първото заседание на правителството под председателството на Делси Родригес, съобщи още АФП, цитирана от БТА.

На репортажа от президентския дворец „Мирафлорес“ бяха показани министрите на отбраната и на вътрешните работи, Владимир Падрино Лопес и Диосдадо Кабельо.

Комисия ще работи за освобождаването на Мадуро

Делси Родригес обяви създаването на комисия, която ще работи за освобождаването на Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес. Синът на отведения в САЩ венецуелски президент, Николас Мадуро Гера, наричан Николасито, призова привържениците на баща си да излязат по улиците.

„Искат да ни видят слаби, но няма да ни видят слаби“, казва на публикуван в социалните мрежи аудиозапис Мадуро-младши, който подобно на своя баща и на мащехата си е сред шестимата венецуелци, обвинени от американската прокуратура в „наркотероризъм“.

Той дава да се разбере, че е решен да се бори докрай, и изразява увереност, че Съединените щати „няма да успеят“. Николасито, на 35 години, е син на 63-годишния си баща от първия му брак. Неговата мащеха Силия Флорес, която бе отведена от американските военни заедно със своя съпруг в Ню Йорк, е на 69 години.

Демонстрация по улиците на Каракас

Около 2000 привърженици на Николас Мадуро демонстрираха във венецуелската столица Каракас, призовавайки САЩ да го освободят, според оценки на АФП. Едмундо Гонсалес Урутия, който според венецуелската опозиция е спечелил президентските избори в южноамериканската държава през 2024 г., междувременно приветства отвеждането на Мадуро в САЩ, за да бъде съден, като „важна, но не достатъчна крачка“ към „нормализирането на (страната)“.

Венецуелските власти запазват мълчание за броя на убитите при американската военна операция в страната, отбелязва АФП.

Лекарска организация съобщи пред агенцията за около 70 жертви и 90 ранени. По-рано венецуелският министър на отбраната призна, че голяма част от охранителите на Мадуро са били убити, без да посочи конкретно число, а в. „Ню Йорк таймс“ писа за 80 загинали – както военни, така и цивилни.