27.03.2026 | 14:55

Тръмп заспа: Сбърка Ирландия с остров Диего Гарсия, ударил Иран с ядрено оръжие (видео)

Президентът на САЩ май задряма по време на брифинг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново показа „завидни“ географски умения, бъркайки остров Диего Гарсия, на който има военна база, с… Ирландия.

По време на заседание на кабинета днес Тръмп сякаш обърка думите си многократно, споменавайки „Ирландия“ вместо „остров“, който се счита за територия на Обединеното кралство и почти бе бомбардиран от Иран.

Тръмп, както обикновено, избухна в разпалена тирада, преди да забави темпото и да се обърка в мислите си:

„Знаете, иранците изстреляха една ракета, която прелетя 2500 мили (около 4020 километра). Предполагаше се, че нямат такава ракета. Нямаха ракета с такъв капацитет. Но те стреляха по онази, вече славна, Ирландия, острова, който Обединеното кралство не искаше да ни даде, защото не искаха да бъдат въвлечени. А и ние не искаме да бъдем въвличани в техните войни. Трябва да го кажа публично – много сме разочаровани от НАТО.“

Holy shit. Donald Trump is fast asleep during today’s meeting. He can’t keep his head up. This is humiliating. pic.twitter.com/TNUGmDdWwJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 26, 2026

Но това не е единствената объркана мисъл, изразена от Тръмп. Когато говореше за Иран, Тръмп почти неправилно каза, че САЩ са ги „ударили с ядрено оръжие“, преди да си възвърне равновесието и да се поправи.

„Иран имаше 2 до 4 седмици… те са планирали да имат ядрено оръжие и ние не ги ударихме по това време с ядрено оръжие“, започна той, след което рязко се поправи и продължи: „с бомбардировачите B-2 и една от най-великите въздушни атаки в историята, може би най-великата“.

Тръмп веднага започна да се хвали, за да прикрие словесната си бъркотия.

Заседанието на кабинета на Тръмп се обърка няколко пъти след това.

В други моменти от заседанието на кабинета очите на Тръмп започнаха да се затварят и лицето му започна да увисва. Един коментатор в X посочи:

„Моите котки също правят това, когато заспиват. Разбира се, те нямат кодовете за нашия ядрен арсенал, така че…“

Тръмп също така отдели време да нарече соманските имигранти „хора с нисък коефициент на интелигентност“ след няколко неуспешни изказвания.

„В Минесота е много ориентирано към Сомалия. Тези хора идват от корумпирана страна, отвратителна страна, една от най-лошите страни в света. Те идват в нашата страна – с нисък коефициент на интелигентност – и ни ограбват докрай. Глупави хора и ни ограбват докрай“, каза президентът.

Други отбелязаха посиняването на ръцете на Тръмп, повтарящ се проблем по време на настоящата администрация, дори когато PR екипът му настоява, че насинените ръце се дължат само на многократно ръкостискане с други.

Къде се намира Диего Гарсия?

Диего Гарсия е остров с изключително стратегическо значение в Индийския океан, където се намира една от най-важните американски военни бази извън САЩ.

Базата служи като логистичен и оперативен център за американските въздушни и военноморски операции в Близкия изток и Азия, включително за разполагане на бомбардировачи с голям обсег и бойни кораби.

Островът е британска територия, но се използва от САЩ въз основа на дългосрочно споразумение с Обединеното кралство.

Именно тази договорка от години предизвиква политически и правни спорове, включително въпроси за суверенитета и критики заради принудителното изселване на местното население в миналото.

Наскоро Иран изстреля ракети с голям обсег към района на Диего Гарсия като част от ескалацията на конфликта със САЩ и Израел.

Въпреки че няма потвърждение базата да е била директно поразена, западни официални лица посочват, че това е демонстрация на способността на Иран да достига цели, отдалечени на хиляди километри.

Атаката допълнително засили безпокойството сред западните съюзници, тъй като показва напредъка на иранските балистични програми и потенциалната уязвимост на ключови военни съоръжения.

Същевременно въпросът за ролята на Обединеното кралство в използването на базата отново беше повдигнат в контекста на по-широкия конфликт.

В този контекст изявлението на Тръмп, освен очевидната грешка в името на острова, допълнително привлече вниманието към значението на Диего Гарсия в настоящия конфликт и към нарастващото напрежение между САЩ, Иран и техните съюзници.