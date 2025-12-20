Политическото движение „Трети март“ ще се регистрира като партия и ще участва в очертаващите се напролет предсрочни парламентарни избори. Това обяви председателят на формацията Тихомир Атанасов след заседание на инициативния комитет в Несебър, на което е била приета учредителна декларация.

Атанасов заяви, че движението приема президента Румен Радев за свой неформален лидер. „Изцяло подкрепяме политиката на президента на Република България генерал Румен Радев. Имаме генерал Румен Радев като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от кризата – политическа и икономическа, в която в момента се намира“, каза Атанасов.

Позицията на движението остава непроменена въпреки факта, че през ноември президентът Радев публично и категорично се разграничи от „Трети март“ и други подобни инициативи.

„Измамници събират пари за партия от моето име. Но знайте, че само тази, която аз лично се обявява, може да бъде считана за моя. „Движение Трети март“ и „Движение за президентска република“, както и всякакви други продукти, нямат нищо общо с мен. Онези, които се представят, че действат от моето име, са подставени лица на олигархията“, заяви тогава държавният глава.

На въпрос как ще коментира това разграничаване, Атанасов отговори: „Няма да го коментирам, ние си го подкрепяме. Ние сме граждани, които подкрепяме неговата политика. Казах, че го приемаме за неформален лидер. Не твърдя, че е.“

Тихомир Атанасов не е ново лице в политически формации извън парламента. В биографията му присъстват участие в „Справедливост за България“ на бившия главен прокурор Иван Гешев и в „България без цензура“ на Николай Бареков. Сега той оглавява новия проект с амбицията „Трети март“ да стане „важен фактор в следващото управление на държавата“.

Движението „Трети март“ се появи в публичното пространство като гражданска инициатива с национално-патриотичен профил, концентрирана около теми като ролята на президента, критика към партийната система и настояване за по-силна президентска власт. Името му препраща към националния празник и символиката на държавността, а публичните му позиции често съвпадат с критичните оценки на президента Радев към управлението, партиите и геополитическата ориентация на страната. Отдавна се коментира дали президентът ще сформира своя партия – и дали това ще стане преди края на втория му мандат или след него.