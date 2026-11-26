26.11.2026 | 9:36

Три лобита във война за наследник на Гавриил

Интригите за това кой ще го наследи, са започнали още преди смъртта му

Три лобита влизат в битка за митрополитския престол на Ловешката епархия. Едното е на местното духовенство, другото е на патриарх Даниил, а третото на пловдивския владика Николай, който е сочен за сив кардинал на Светия синод. Обичаният от всички митрополит Гавриил почина в неделя, след като близо месец лекарите във ВМА се бориха за живота му. Имало е малък шанс да оцелее и да бъде изписан, твърдят медици, запознати със състоянието му през последната седмица.

Интригите за това кой ще го наследи, са започнали още преди смъртта му. За 25 години като митрополит на Ловешката епархия Гавриил построи огромна катедрала, ремонтира храмове и изгради църковна общност, каквато има само в Пловдивската епархия, ръководена от Николай.

Двамата бяха сочени за лидери на двете крила в Светия синод и дори за врагове, но в последните години са били в много добри отношения, научи „Филтър“. Владиката управлява не само духовното, но и материалното в митрополията, а публична тайна е, че точно второто привлича кандидатите за престола. След смъртта на Гавриил синодът ще определи временен водач на епархията до избора на нов митрополит. Кандидатите се определят от местните духовници и миряни, които пращат в София двама претенденти, а владиците в синода гласуват и избират един от тях. Право да заемат поста имат 19-те епископи на Българската православна църква.

Фаворитът на свещеници, монаси и граждани в Ловеч е Константийският епископ Михаил. От 2021 г. той е викарен епископ на Гавриил и най-близкият му духовник, който е израснал под крилото му. Още през 2006 г. Гавриил го праща в манастир, а 5 г. по-късно го постригва за монах. След това цялата му кариера е свързана с покойния владика. Константийският епископ Михаил има здрава връзка с местните миряни, свещеници и монаси, които са категорични, че няма да допуснат външен човек в епархията, научи „Филтър“. Според тях той ще съхрани изграденото от дядо Гавриил и ще се грижи за епархията също като него.

Апетити за поста обаче има от още две лобита в църквата. Според източниците на „Филтър“ патриарх Даниил ще лансира архимандрит Йоан за ловешки митрополит. 45-годишният монах е първият епископ, ръкоположен от патриарх Даниил малко след като последният седна на престола. Лично той го предложи на Светия синод и стана негов първи викарий, също както Михаил Константийски беше на Гавриил. Йоан има интересна съдба. Роден е в София, завършва светско училище и става студент в Нов български университет. Признавал е публично, че по това време е живял в грях и е минавал по тъмните улици на светския живот с шумни компании, алкохол и много безсънни нощи. Променила го книга за историята на православен свещеник. На 24 години е постриган като монах от Николай Пловдивски, тогава само епископ. Като монах в Руенския манастир завършва богословие. Години наред е сочен за човек на Николай, но в последните няколко рязко се обръща към новия патриарх, на когото станал един от най-приближените монаси.

Апетити към овдовялата епархия има и лобито на митрополит Николай, категорични са представители на църквата. В последните години той успя да наложи свои хора за владици в Сливен, Видин и Силистра, всички до един негови духовни чада. Сега двама от верните му архимандрити също се спрягат за кандидати за Ловешката епархия. Това са Смолянският епископ Висарион и Белоградчишкият Поликарп. Изненада обаче може да се получи с друг негов приближен – епископ Сионий, който е игумен на Бачковския манастир, а дълги години наред с него управляваше и Троянския, който е на територията на Ловешката епархия. Сионий е добре познат сред духовенството там и има лоби да бъде кандидат на местните.