20.01.2026 | 19:15

Три партии имат претенции за 121 депутати

Другите партии да не се напъват много - не останаха мандати за тях

Ако в последните дни следите мейнстрийма вероятно ще си помислите, че българският парламент има не 240 депутати, а поне 360, защото отвсякъде валят заявки, че една или друга политическа сила ще „спечели поне 120 мандата“.

Първи темата подеха от ПП-ДБ, които окуражени от антиправителствените протести и най-вече от вътрешното им убеждение, че хората са излезли на улицата заради тях обявиха, че ще имат 121 депутати, с които ще диктуват дневния ред в българското общество.

„Искаме властта“, даде заявка лидерът на ПП Асен Василев при Миролюба Бенатова, а веднага след него и другият партньор в коалицията Ивайло Мирчев каза: „Дайте ни 121 депутати, за да стигнем този път до края“. И двамата публично се заклеха, че не искат да правят повече „сглобки“, а да управляват самостоятелно, защото само така можели да прокарат политиката, която искат.

През уикенда заявка за 121 депутати даде и т.нар. „Антикорупционният блок“, съставен от отцепниците от ПП-ДБ като Даниела Божинова, Тома Белев, Борислав Сандов от „Зеленото движение“, Константин Бачийски СЕК и Иван Христанов „Единение“.

„Ние сме реална политическа алтернатива, способна да излъчи 121 народни представители в следващото Народно събрание и да осигури почтено и стабилно управление“, обявиха от новата формация в официалното си прессъобщение.

Социологът Евелина Славкова подгря и за амбициите на президентската партия. Според нея целта на Румен Радев ще е да получи 121 гласа.

Близки до държавния глава категорично не приемат прогнозите на социолозите, които им дават между 80 и 100 мандата за 52-ото НС и вярват, че ще имат далеч по-добър резултат.

Очаква се първата социология след реалното излизане на Румен Радев на политическия терен, за да се установи каква е прогнозната електорална тежест на всеки един от участниците на вота.