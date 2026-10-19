19.10.2026 | 12:26

Три жени пребиха младеж в Бяла черква

Задържани са дами на 19, 24 и 39 г.

Три жени са задържани по подозрение, че са пребили 23-годишен мъж в град Бяла черква, община Павликени. По информация на полицията нападението е извършено по хулигански подбуди.

За случилото се органите на реда са уведомени около 18:30 часа в неделя. На мястото е изпратен полицейски патрул, който установил, че пострадалият е получил леки телесни повреди.

При последвалото разследване служителите на Районното управление в Павликени установили три местни жителки на възраст 19, 24 и 39 години, за които има данни, че са участвали в побоя.

Жените са отведени в полицията и задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около нападението.