26.03.2026 | 12:22

Трима украинци пребиха бургазлия, направил им забележка да не уринират в двора му

Нападателите са на 16, 19 и 20 години, пребиваващи в България с временна закрила

Бургазлия бе нападнат и бит от чужденци, при това младежи. Шокиращото нападение стана около 20:00 ч. в сряда.

В Първо Районно управление – Бургас пристига съобщение от 43-годишен бургазлия за това, че малко по-рано в дворно място между улиците „Лермонтов“ и „Богориди“, му е нанесен побой от трима непознати младежи.

В резултат на бързите полицейски действия са установени и задържани извършителите на деянието – това са трима украински граждани – на възраст 16, 19 и 20 години. Те пребивават в България с временна закрила.

По първоначални данни тримата украинци, след употреба на алкохол, решават да се облекчат в района на дворното място, като бургазлията им прави забележка. Те агресират и му нанасят побой, от който 43-годишния мъж е с лека телесна повреда, информира ОДМВР в морския град.

Случаят е много притеснителен, едно от момчетата е едва на 16 години.