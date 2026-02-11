11.02.2026 | 15:45

Тримата на „Петрохан“ са убити с оръжия на Николай Златков и Ивайло Иванов

Издирваното момиче е било с Ивайло Калушев в Бургас, твърдят от МВР

Оръжията, с които са простреляни тримата загинали в хижата „Петрохан“, са принадлежали на Ивайло Иванов – един от труповете там, и на 22-годишния Николай Златков, намерен мъртъв през уикенда в кемпера край връх Околчица. Това обясни заместник-министъра на вътрешните работи в оставка Филип Попов по време на изслушване в парламента относно трагедията с трите трупа.

Заедно с него в парламента се явиха и други шефове в МВР – директорът на ГДНП гл. комисар Захари Васков, и министърът на околната среда в оставка Манол Генов.

Първи започна Филип Попов, който представи хронологията на събитията, основно с вече ясните факти. На 2 февруари в 11,20 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за изгоряла хижа с три тела отпред. Извършен е оглед и е установено кои са жертвите. В тях намерили пистолет с 13 боеприпаси и патрон в цевта, пистолет „Глок“ с 12 боеприпаси с патрон в цевта и пушка с гилза в нея без боеприпаси. Оръжията са иззети. От телата са иззети барутни частици и поднокътно съдържание и са пратени за анализ в София, а телата са пратени за аутопсия. Около хижата са установени камери и са ги иззели. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Установено е, че загиналите са живели в хижата заедно с Ивайло Калушев, Николай Златков и Алексанъдр Макулев, като първите двама са обявени за издирвани. Установено е, че е възможно те да се движат с кемпер „Химлер“ и/ли „Тойота“, собственост на Калушев, затова и возилата също са обявени за издирване.

Първият пистолет е на името на Николай Златков, а другите две оръжия са на Ивайло Валентинов Иванов. Златков е с издадено разрешение от седмо районно към СДВР, а Иванов – от ОД на МВР в Монтана. Разпитана е майката на Калушев – Стилияна Майсторова, тя разказала, че синът й живее в хижата, както и че на 1 февруари към 20 ч. е получила СМС от него и от тогава няма връзка с него. Беседа е имало по телефона и с майката на Златков – Ралица Асенова, която обяснила, че синът ѝ е заминал за Бургас преди дни и трябва да е там. Тя не била в София и обещала на 3 февруари да дойде за разпит. Говорено е и с Яни Макулев – бащата на непълнолетния Александър, който разказал, че от 4-5 години детето му живее при негов „приятел“ – Калушев, в хижата в „Петрохан“, където той го обучавал за рейнджър и други спортни дейности. Последно се чувал с него след Нова година, но кога точно – не помнел. На 29 януари другият му син Християн се чул с брат си Александър. Към момента на разпита Яни Макулев не искал да обявява детето си за издирване, защото вярвал, че е на сигурно място с Ивайло Калушев.

МВР установява, че на 30 януари към 8,50 часа кемперът е бил на бензиностанция в квартал „Изгрев“ в Бургас. На записите от камерите се виждали трима души на касата с описанието на Калушев, Златков и Макулев. На 31 януари към 12 ч. са били на бензиностанция край Ихтиман на магистрала „Тракия“ в посока София. На камерите се вижда, че с тях има и непълнолетно момиче. По данни на АПИ и от разпити на свидетели е установено, че на 27 януари издирваните са тръгнали към село Българи, пътували са тримата издирвани и непълнолетното момиче, което е установено и разпитано. На 30 януари Ивайло, Николай и Александър се връщат в София и оставят момичето на домашния му адрес. После кемперът тръгва на 31 януари към „Петрохан“, на 1 януари е в село Бързия, после на изход на Вършец, село Стояново, с. Бели извор, Враца, с. Челопек.