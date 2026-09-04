04.09.2026 | 20:20
Тройно убийство в Исперих!
Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца
Тройно убийство в дом в центъра на Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца.
Това потвърдиха от полицията за NOVA.
Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.
По информация на NOVA става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Екипи на полицията са на място и са отцепили района
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