04.09.2026 | 20:20

Тройно убийство в Исперих!

Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца

Тройно убийство в дом в центъра на Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца.

Това потвърдиха от полицията за NOVA.

Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.

По информация на NOVA става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Екипи на полицията са на място и са отцепили района