Исках да науча кой е индивидът, който вчера дърпаше микрофони на комисията по бюджет и финанси и после, докато се мотаеше с чашка в ръка в кулоарите на парламента, викаше по един човек „бегай, бе, мръшляк“.

Казва се Байрам Байрам и, по подобие на Йордан Цонев и компания, си е абониран за парламента. Има такива хора – не смеят да излязат на улицата, която уж ги е избрала, но са с пожизнен абонамент за Народното събрание. Този е далече от Цонев, ама има време да навакса – само на 39 години е.

В Уикипедия, сред дитирамбите за постиженията му в живота, открих и едно фантастично изречение, появило се там като 25-и кадър. Ще ви оставя и вие да си го откриете сами, като в онези упражнения, в които в каламбур от букви трябва да намериш конкретна дума – например „трактор“.

Как хора като този човек са представители не в едно (да кажеш, по погрешка), не в две (втора грешка), не дори в три, а в пет поредни Народни събрания? Нямам предвид технически как е влязъл – знаем как стават нещата по тия краища на България. Но защо такъв човек въобще е годен да бъде народен представител е необяснимо.

Нивото е свалено толкова ниско, че работата в Парламента изглежда като да е по специална програма на Бюрото по труда. Трудоустройваме някакви разпасани простаци, които говорят сякаш са си в селската кръчма и току-що са разлели новата реколта ракия. Обзели с телата си Народното събрание, все едно предците им са седели там и това пространство им се полага по наследство.

Байрам Байрам ни нарича „мръшляци“.

Йордан Цонев, който се е слял със седалките в парламента сигурно от над 20 години, вчера ни нарекъл „шепа протестиращи“, които, „ако искал, веднага щял да изнесе“. За толкова време в столицата на държавата, която го храни, вози в служебни мерцедеси и му плаща заплатите, дори не се научи да говори правилен български.

Делян Пеевски си ходел до Дубай всеки петък с частен самолет от Истанбул (вчера при Дремджиев го чух, не че е някаква тайна).

Тошко Йорданов (??) обяснява на млади лекари, че ще ги замести с чужденци за 500 лева. Борисов вика – к’во толкова, аз съм прост, вие сте прости, всичко е точно.

Някаква удобна Теменужка Петкова се навежда накъдето я духне вятърът и в суматохата подписва пътни карти, някакъв случайно минал по тротоара странник на име Росен Христов подписва договор с „Боташ“, от който задлъжняваме безобразно, и после изчезва от хоризонта.

В същото време пътищата ни са пълна трагедия, защото милиарди са изнесени и превърнати във вили и басейни, хора умират всеки ден в катастрофи въпреки невероятните правила и закони, НСО си пердаши в насрещното, защото кара някой байчо на посещение в Луковит, бизнеси фалират, други се крадат, образованието е в киреча и докато непрекъснато ни се обяснява, че България е бедна държава, вдигат осигуровките и данъците, а огромни компании се привеждат във вид и форма, удобна за присвояване, за точно 28 секунди.

Не е бедна България – очевидно има поне за още едно раздаване и трудоустроените в парламента го знаят много добре. Затова ни наричат мръшляци, плюят, дърпат, няма-да-ходжичи-къдйету-ришичи-и-да-причиснявачи-народничи-придсчявичили, и въобще се държат като да е на живот и смърт да са необезпокоявани в делата си.

Но България не ви е бащиния. Нищо от благата на тая държава не ви се полага по право. Не може да се държите като крупиета и магураджии в Народното събрание. Не може да ни казвате къде ще ходим или няма да ходим. Не може да ни наричате мръшляци – така ще говорите на съселяните си.

И със сигурност ние имаме право да ходим и да ви притесняваме, защото затова сте там.

По подразбиране трябва да сте нопстоп притеснени дали сте достатъчно достойни, ефективни и полезни, за да продължавате да стоите в тази сграда. Като си тръгвате, не би следвало да ви е страх да я напускате като нормални граждани през главния вход, а не като плъхове, които са влезли на топло и някой ги е стреснал посред нощ. Не се отпускайте – навън снощи имаше много хора, на които не им дреме кои сте вие. „Ако исках, да съм ви изнесъл всичките вече оттук“, казал Цонев снощи.

Не, бе – ако искаме, ние ще ви изнесем. Вие там вътре сте наематели, ние навън сме си вкъщи.

–