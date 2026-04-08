08.04.2026 | 11:09

Цените на петрола рязко спаднаха след обявеното примирие между Иран и САЩ

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА. Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март. Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви тази нощ, че „безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения“.