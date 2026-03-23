23.03.2026 | 21:08

Цените на петрола се сринаха рязко след като Тръмп спря атаките над Иран

Реакцията на петролните и фондовите пазари беше незабавна

Фючърсите на основните американски борсови индекси отбелязаха рязък ръст, а цените на петрола се понижиха значително, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за „много добри и продуктивни“ разговори с Иран и обяви отлагане на планирани военни удари.

Фючърсите на индекса Dow Jones Industrial Average се повишиха с около 1100 пункта, или 2,6 на сто. Фючърсите на S&P 500 нараснаха с 2,7 на сто, а тези на Nasdaq-100 също се увеличиха с 2,7 на сто.

Рязката промяна в настроенията на пазарите е факт след изявление на Тръмп, че САЩ и Иран са провели интензивни преговори през последните два дни и ще продължат диалога през седмицата, пише БТА.

„Радвам се да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на враждебните ни действия в Близкия изток“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Той добави, че е разпоредил отлагане на военните действия: „Дадох указания на Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни“.

Европейските фондови пазари преминаха към силен ръст в хода на търговията. Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 обърна посоката и се повиши с около 1,2 на сто малко след 13:30 часа българско време, след като по-рано през сесията беше на загуба от близо 2 на сто. Почти всички основни борси и сектори преминаха на положителна територия.

Сред водещите пазари германският индекс DAX нараства с 1,76 на сто до около 22 773 пункта. Френският индекс CAC 40 се повишава с 1,14 на сто до 7 752 пункта, а италианският FTSE MIB добавя 1,00 на сто до 43 268 пункта.

Испанският IBEX 35 отчита ръст от 1,27 на сто до 16 925 пункта, докато британският FTSE 100 се повишава по-умерено – с 0,07 на сто до 9 925 пункта.

Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с над 9 на сто до под 90 долара за барел. Международният бенчмарк Брент отбеляза спад от над 13 на сто до под 97 долара за барел.

Понижението на цените на енергийните суровини отразява очакванията на инвеститорите за намаляване на риска от прекъсване на доставките през Ормузкия проток — ключов маршрут за транспортиране на около една пета от световния петрол.

Обявлението на Тръмп бе дадено на фона на продължаващата пета седмица на конфликта с Иран, при който напрежението рязко се изостри през уикенда. По-рано американският президент заплаши с атаки срещу ирански електроцентрали, ако Техеран не отвори отново протока, докато Иран предупреди за ответни удари срещу енергийна и инфраструктурна мрежа в региона.

Преди рязкото възстановяване на пазарите в понеделник водещите американски индекси бяха под силен натиск. Индексите Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite се доближаваха до корекционна територия, а индексът Russell 2000 вече беше навлязъл в такава зона в края на миналата седмица.

През предходната седмица Dow и Nasdaq отчетоха спад от около 2 на сто, а S&P 500 загуби около 1,5 на сто, като за Dow това беше четвърта поредна седмица на понижение — най-дългата серия от 2023 година насам.

Анализаторите отбелязват, че рязката промяна в пазарната динамика подчертава колко чувствителни остават финансовите пазари към геополитическите сигнали, особено когато са свързани с енергийните доставки и инфлационните очаквания.

Въпреки възстановяването инвеститорите остават предпазливи, като развитието на разговорите между САЩ и Иран ще продължи да бъде ключов фактор за движението на пазарите в краткосрочен план.