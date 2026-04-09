09.04.2026 | 10:36

ЦИК наказа, но не махна от листите “иподякон“ Атанас Стефанов от партията на Венци Чикагото

Кандидат-депутатът ходи с расо и златен кръст. Това обаче не му пречи да се държи агресивно и да крещи при всяка своя публична проява

Съветът за електронни медии сигнализира Централната избирателна комисия за незаконосъобразни действия и поведение на Атанас Стефанов – кандидат за депутат в листите на партията на Венци Ангелов, по-известен като Венци Чикагото, съобщи Offnews.bg.

Сигналът на СЕМ до ЦИК е заради участие на Стефанов в предизборен диспут в Радио София (б.а. част от БНР) на 6 април. Комисията приема сигнала на СЕМ за основателен.

ЦИК постановява, че Атанас Стефанов е нарушил избирателния кодекс, като накърнил е добрите нрави чрез изказванията си („слуги на ционисти, анатема на ционистите, те ще трябва да живеят, работят, спят в урановите мини, като там им е мястото и там ще са им гробовете“ ), и то извършени след направени от водещия диспута предупреждения за придържане към установения ред за поведение и реч. „Тези изказвания на Атанас Стефанов по своя характер и съдържание с използване на агресивен език на омразата е грубо, ярко и отчетливо изразено неуважение към общозначими, утвърдени в интерес на обществото като цяло морално-нравствени представи, принципи, ценности и поведение за нормално съжителство“, заявяват от ЦИК.

На Атанас Стефанов е съствен акт за установено административно нарушение Изборния кодекс. Националното радио е задължено да премахне от записа на участието на кандидат-депутата изразите, нарушаващи добрите нрави.

Стефанов се представя за иподякон, ходи с расо и златен кръст. Това обаче не му пречи да се държи агресивно и да крещи при всяка своя публична проява.

На 7 април – ден след въпросното участие – претендиращият за духовник Атанас Стефанов препречи пътя на колата на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски пред сградата на МВнР. Кандидат-депутатът на партията на Венци Чикагото крещеше „ционисти мръсни“ и обиди за Нейнски.

Преди седмица отново Атанас Стефанов, заедно с Йоло Денев, нахлу в офисите на Румен Радев в хотел „Анел“ в столицата. Там той се сблъска с Николай Копринков и го обвини, че е сив кардинал на „Прогресивна България“.

В миналото „иподяконът“ е посрещал пред президентството с кръст и крясъци тогавашния министър-председател Кирил Петков от „Продължаваме промяната“.