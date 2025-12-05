05.12.2025 | 11:39
Цонев, Байрам, Хамид, Анастасов: Преторианците на Пеевски
Кои са четиримата депутати от "ДПС-Ново начало", които ядосаха поколението Z от протеста

В строгата партийна йерархия на „ДПС – Ново начало“ „кресливите герои“ от нощта на първия голям протест срещу бюджета на управляващите за 2026 г. миналата сряда – Йордан Цонев, Хамид Хамид, Байрам Байрам и Станислав Анастасов – не са непосредствено след лидера Делян Пеевски. Бивши техни колеги от ДПС казват, че над тях са само кметът на Белица Радослав Ревански, който, освен че се занимава организационно с партията, е и нещо като „консилиери“ на Пеевски, както и Халил Летифов, сочен от години за близък до лидера на „ДПС – Ново начало“.

Четиримата не са постоянно под прожекторите в парламента, където основно пред журналистите се изявява единствено и само Пеевски. Те обаче влизат в действие, когато трябва нещо да се защитава със зъби и нокти. Или да се гласува експресно.

Цонев се превърна в главно действащо лице покрай изготвянето на бюджета за следващата година и негов яростен защитник. Хамид, Байрам и Анастасов бяха основни рупори на гнусната компроматна атака срещу бившите си колеги от ДПС от лагера на почетния председател Ахмед Доган по време на разцеплението на партията през лятото на миналата година.

От известно време Анастасов е натоварен да представя позицията на партията в областта на енергетиката. При дебата за законодателните промени, свързани с даването на широки правомощия на особения управител на бургаската нефтена рафинерия „Лукойл“, той толкова се вживява в ролята си на защитник на поправките, че показа среден пръст на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов в пленарната зала.

В различни комбинации, най-често по тройки, тези депутати от ДПС-НН са и чести гости на приемите на различни посланици в последните месеци.

Във въпросната сряда на първия протест квартетът се превърна в нещо като основно действащо лице в парламента с агресивното си поведение. Цонев, Байрам, Хамид и Анастасов се държаха грубо с двама младежи от „Продължаваме промяната“, които са нещатни сътрудници на партията в Народното събрание. Байрам ги нарече „мършляци“, Цонев нервно говореше на камерата им на диалект, като им казваше „няма да шпионирати кво праим“ и „няма да ходити, където ришити“, а Хамид по думите на младежите тръгнал да се саморазправя физически с тях.

Агресивното поведение на депутатите от „ДПС – Ново начало“ всъщност започна часове преди това, когато на изтегленото по-рано заседание на бюджетната комисия Байрам се опита да изтръгне микрофона на лидера на ПП Асен Василев, който настояваше обсъждането на бюджета за второ четене да започне в часа, в който то първоначално беше обявено. А Анастасов надраска със спрей поставеното десетина дни преди това от младежи от ПП розово прасе пред парламента.

Със сигурност четиримата едва ли до този момент са били познати на Gen Z, което масово излезе на площада да протестира. Цонев е на възрастта на техните дядовци, а Хамид – на бащите им. Анастасов и Байрам са по-близо до тяхната възраст, но като политици дотук не са направили нещо фрапиращо, което да привлече вниманието им. Но след като станаха известни с агресията си от клипчета в социалните мрежи, младежите започнаха да ги разпознават. До степен, че на втория протест всяка тяхна поява чрез различни кадри от парламента на видеостената предизвикваше мощно освиркване.

Бял автобус го преследва в живота

„Този бюджет на нас ни харесва“, каза Йордан Цонев по време на първото четене на злощастния законопроект в пленарната зала през ноември. Заедно с това той обвини работодателите, че за всичките години, през които е имало нисък данък дивидент, те не са използвали печалбата максимално за капитализиране в българските компании. „Вместо реинвестиции получихме през дивидента лично потребление на собствениците“, каза Цонев. Тази реч срещу бизнеса вероятно е учудила мнозина, които са следили дългогодишната политическа кариера на Цонев. За близо 30-те години на политическата сцена, депутатстване в 13 парламента, в немалка част от които е председател на бюджетната комисия, критиките на Цонев към бизнеса сигурно се броят на пръсти. През 2019 г. той дори получи наградата „Златна мартеница“ на съюза на малкия и средния бизнес „Произведено в България“ за политик, допринесъл за развитие на бизнеса у нас.

Едно от обясненията за сегашното „преобръщане“ на мнението му най-вероятно е свързано с обявената от лидера на „ДПС – Ново начало“ политика „за хората“, с която от партията оправдават заложените прекомерни харчове за заплати за администрацията и за капиталови разходи във вече оттегления бюджет, особено такива, свързани с общинските проекти, на които от партията много държат.

За Цонев е известно, че може да облече в убедителна теза дори и най-спорните неща, като например фалита на КТБ, за който твърди, че държавният бюджет не е бил ощетен от банкрута на банката, а напротив – спечелил е 105 млн. лв. А на твърдението, че Пеевски се е обогатил с 3.5 млрд. лв., колкото е била дупката в КТБ, отговаря, че за фалита й „единственият виновник е мажоритарният й собственик Цветан Василев“. Подобни са отговорите му и за бившия тютюнев холдинг „Булгартабак“, чиято приватизация също се свързва с името на Пеевски. „Той никога не е управлявал „Булгартабак“, първо. И второ, никога не е имал мажоритарен пакет в „Булгартабак“, казва Цонев пред bTV.

Извън известната словесна еквилибристика на Цонев това, което не може да му се отрече, е, че е добър оратор и изказванията му винаги се следят с интерес дори от депутатите от опозиционните партии. Причината за това до голяма степен е дългият му политически опит. Той влиза в политиката през далечната 1991 г. като общински съветник от СДС в Бургас. Преди това е бил крупие, откъдето е и прякорът му Ментата. Според негови съпартийци, защото по онова време се опитвал да „менти“ колегите си с бакшишите. Той обаче твърди, че прякорът му е даден от „националистите“. А на въпрос дали не се дразни от това, отговаря пред bTV със: „Свикнал съм.“

През 1997 г. става депутат от СДС и председател на ключовата бюджетна комисия. В този период става известен с две неща. Едното е скъпите костюми, вратовръзки и обувки, както и с различни журналистически разследвания, които го свързват със сделки със земя по Черноморието и защита на лобистки интереси. Нищо от това обаче не е доказано от компетентните органи. Но заради тези твърдения е изключен от СДС за клиентелизъм. След кратък престой извън политиката става депутат от ДПС, а впоследствие и зам.-председател на партията.

Принципно Цонев рядко си изтърва публично нервите, но избликът му срещу младежите от ПП в нощта на първия протест срещу бюджета може да се обясни с преживените от него на няколко пъти блокади на парламента от гневни граждани. Още повече че на този протест, който беше обсадил парламента, по ирония беше паркиран бял автобус. Той много напомняше на блокадата през 2013 г. по време на масовите протести срещу избора на Пеевски за председател на ДАНС. Тогава депутатите не можеха да напуснат обсадената сграда на парламента и по предложение на Цонев те бяха изведени с бял автобус. Той обаче известно време не беше допуснат от хората да тръгне и в него ясно се виждаше доста уплашеното лице на Цонев.

Байрам: Да се окажеш на точното място в точното време

Изборът му за пръв път за депутат през 2021 г. съвпада със започналата политика в тогава единното ДПС за смяна на старите лица в Народното събрание от ключовия за партията регион Кърджали с нови. Оттогава той е неизменно народен представител. Нещо повече – радва се на изключителното благоволение на Пеевски.

В парламента Байрам стои неизменно на първия ред до лидера на „ДПС – Ново начало“ за разлика от други народни представители от партията с далеч по голям опит от него. А в предишния парламент дори оглави една от ключовите парламентарни комисии – бюджетната. Причината за това внимание от страна на Пеевски към Байрам обаче не са някакви негови изключителни качества, а фактът, че е от Кърджали, и стоенето до лидера на „ДПС – Ново начало“ се разчита по-скоро като знак от негова страна към активистите от областния град за „особеното внимание“ към важния за партията регион.

Подобно на други свои колеги Байрам беше и един от основните говорители в полза на Пеевски при разцеплението на ДПС през лятото на миналата година. Изявите му ще се запомнят с грубото нападане на бившите му колеги, които застанаха на страната на Доган. Честите му медийни изяви обаче бяха само в този период, вероятно защото за широката публика те бяха неубедителни.

Преди да стане депутат, Байрам беше два мандата областен председател на младежката организация на ДПС в Кърджали и три мандата общински съветник на партията в града. От този период от битието му на местен политик ще се запомнят две неща. Едното е, че съветниците от собствената му група в общинския съвет отказаха да подкрепят кандидатурата му за председател на общинския съвет през 2015 г. Тогава имаше цели шест гласувания, но Байрам така и не успя да събере необходимите му повече от половината гласове, въпреки че тогава ДПС имаше мнозинство в кърджалийския общински съвет. Наложи се централното ръководство на движението, което тогава се ръководеше от триумвират след изключването на бившия лидер Лютви Местан от партията, да изтегли бламирания от колегите си Байрам и да номинира друг кандидат.

Според активисти от Кърджали проблеми е имало и при избора на настоящия кмет Ерол Мюмюн, който тогава също е беше общински съветник, за председател на комисията по бюджет и финанси в кърджалийския общински съвет. Те твърдят, че от години Байрам и Мюмюн са в приятелски отношения и са представлявали едно от крилата в разделената към оня момент партийна организация на ДПС в областния град. С избора на Мюмюн за кмет и на Байрам за депутат преди разцеплението на ДПС, едното крило на практика е получило значителен превес, а след раздялата и двамата застанаха на страната на Пеевски като Мюмюн е и зам.-председател на „ДПС-Ново начало“.

Като общински съветник името на Байрам попадна в скандал, свързан с общински жилища. През 2018 г. bTV излъчи репортаж за представители на ДПС в местната власт в Кърджали, между които и Байрам, които са настанени в общински жилища за социално слаби и са подали документи да ги закупят. Оказва се, че Байрам обитава апартамент 90 кв.м срещу месечен наем 70 лв., като наемател на имота се води съпругата му.

Любопитно е, че Байрам беше един от големите дарители в предизборната кампания на „ДПС-Ново начало“ на последните избори с 50 хил.лв. Бегъл поглед върху подадената от него декралация за имотното му състояние в Комисията за противодействие на корупцията, показва, че той е декларирал за предходната година спестявания в банка в размер на малко под 20 хил.лв. и 3000 лв. в наличност.

Анастасов: Амбиция на квадрат

Когато през лятото на 2014 г. никому неизвестният 31-годишен активист на младежката организация на ДПС Станислав Анастасов стана министър на околната среда в правителството на Пламен Орешарски, мнозина се шегуваха, че този избор е като да си купиш фабрика на 8 септември. Тогава титулярят на поста Искра Михайлова стана евродепутат и той зае нейното място, но към оня момент вече беше ясно, че дните на кабинета на Орешарски, срещу който имаше масови протести заради избора на Пеевски за шеф на ДАНС, са преброени. Анастасов престоя на поста едва около петдесетина дни, защото Орешарски подаде оставка. Негови бивши колеги обясняват съгласието му да бъде министър за около два месеца, при това в доста компрометирано правителство, с прекалената амбиция на Анастасов да гради политическа кариера на всяка цена.

Докато за кратко беше на поста, около името му се разгоря скандал, свързан с образованието му. Сайтът „Биволъ“ разкри, че в биографията си на официалния сайт на ДПС Анастасов е посочил, че е завършил „Информатика“ в Техническия университет в Мюнхен, Германия, но няма диплома оттам, а само от софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Стопанско управление“. По-късно тази информация беше потвърдена от висшето учебно заведение в Германия, което отговори на запитването на сайта, че Анастасов е бил техен студент в продължение на три години, но не е получавал диплома оттам.

Според биографията му е в младежката организация на ДПС от 2006 г. Първо в софийската структура, а след това и секретар на ръководството на младежите. По тази линия е член и на редица международни организации, в които членуват младежите на движението. Негови колеги от този период не си спомнят как е попаднал в организацията им, но появата му съвпада с периода да политиката на промяна на етническия образ на ДПС и отварянето на движението към българи. А лансирането му по върховете на партийната стълбица се дължи на благоволението досегашните лидери на ДПС, до които се е считал за близък Анастасов.

До голяма степен международната му кариера се приписва на Лютви Местан, а при Мустафа Карадайъ влиза в ръководството на ДПС и дори е предложен от него за един от зам.-председателите на партията. Той запази поста си и след избора на двамата съпредседатели на ДПС Делян Пеевски и Джевдет Чакъров в началото на миналата година.

След разцеплението на партията няколко месеца след това Анастасов зае страната на Пеевски. Негови бивши колеги разказват, че в нощта преди парламентарната група на ДПС да се раздели, той декларирал лично пред Ахмед Доган подкрепата си за него, но на следващия ден останал в лагера на Пеевски. Нещо повече – в разгара на войната между двете крила името на Анастасов беше замесено в скандал. Оказа се, че от неговия имейл е разпратено писмо от името на Пеевски до посолствата на страните от ЕС и НАТО в България, в което се отправят обвинения към Доган, че е осуетил съставянето на „евроатлантическо правителство“. Става въпрос за неуспешния опит на ГЕРБ да излъчи правителство на малцинството в предишния парламент с подкрепата на ДПС. Във въпросното писмо Пеевски отправя и директно обвинение към тогавашния почетен председател на ДПС за връзки с Русия и руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Анастасов отрече обвиненията, че е пращал писмото, и се оправда, че достъп до имейла му са имали 7-8 души, като допусна, че може някой от тях да го е изпратил.

Хамид: от земеделската служба в Бургас до парламента

Хамид Хамид е неизменно депутат от далечната 2011 година, но звездата му започна да изгрява шест години по-късно в 44-ото Народно събрание, когато заедно с Пеевски и Йордан Цонев стана съвносител на редица законопроекти. Най-скандалният от тях беше свързан с промени в Закона за банковата несъстоятелност, които даваха възможност да се обезсилят със задна дата сделките по цесиите и прехващанията с активите на фалиралата КТБ и част от поправките бяха отменени от Конституционния съд.

Освен да обслужват лобистките интереси на Пеевски, ударното законотворчество на триото имаше и още една цел – да изчисти името на настоящия лидер на „ДПС – Ново начало“, който към оня момент беше известен с това, че изобщо не стъпваше в парламента.

Преди четири години Хамид отново се зае публично да помага на Пеевски. Той самоотвержено се впусна да го защитава по време на заседанията на временната парламентарна комисия за наложените му американски санкции по закона „Магнитски“. Със същата пламенна защита по темата Хамид обхождаше и студиата на националните телевизии. Затова не беше изненада, че освен кариера в парламента малко преди това той получи и висок партиен пост – влезе в централното ръководство на ДПС, въпреки че според негови колеги никога не се е занимавал с партийна дейност.

Според негови съпартийци е лансиран за депутат от покойния висш партиен функционер и бивш депутат Камен Костадинов и винаги се е числял към бизнес крилото в партията, начело на което стоеше Пеевски. Преди да стане депутат, в продължение на три години е бил в съвета на директорите на Университетската многопрофилна болница в Бургас.

От този период името на Хамид изплува покрай скандалния случай с придобиването на 780 дка земи по черноморското крайбрежие в природен парк „Странджа“ чрез фалшиви пълномощни от кръг от фирми, близки до ДПС. Случаят е от 2004-2005 г., но става публичен пет години по-късно с редица медийни разследвания. В тях се описва как петима бургаски адвокати са съставяли пълномощни от името на собственици на земи в Царево, чиито данни са взети от емлячния регистър на общината, като от тяхно име са заведени общо 21 дела за връщането на земи. Окръжният съд в Бургас разрешава реституцията на парцелите, а след това адвокатите ги продават на други лица и фирми.

След жалба на един от наследниците със схемата започва да се занимава прокуратурата, но разследването е прекратено поради изтекла давност. Оказва се, че по това време Хамид е бил юрист към общинската служба „Земеделие и гори“ в Бургас и е представлявал 13-те поземлени комисии в Бургаска област по договор с министъра на земеделието.

Пред в. „168 часа“ той не може да си спомни дали е водил дела, свързани с въпросните случаи, но изключва за земите в парк „Странджа“ да е имало фалшификация на документи. А бургаският вестник „Десант“ през 2010 г. цитира свидетели, според които Хамид е един от адвокатите, оформяли документите на възрастните хора, които били уговаряни да предоставят имената си и да бъдат вписани в емлячния регистър като собственици на въпросните земи.

Велина Господинова

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