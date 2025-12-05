Цонев, Байрам, Хамид, Анастасов: Преторианците на Пеевски

В строгата партийна йерархия на „ДПС – Ново начало“ „кресливите герои“ от нощта на първия голям протест срещу бюджета на управляващите за 2026 г. миналата сряда – Йордан Цонев, Хамид Хамид, Байрам Байрам и Станислав Анастасов – не са непосредствено след лидера Делян Пеевски. Бивши техни колеги от ДПС казват, че над тях са само кметът на Белица Радослав Ревански, който, освен че се занимава организационно с партията, е и нещо като „консилиери“ на Пеевски, както и Халил Летифов, сочен от години за близък до лидера на „ДПС – Ново начало“.

Четиримата не са постоянно под прожекторите в парламента, където основно пред журналистите се изявява единствено и само Пеевски. Те обаче влизат в действие, когато трябва нещо да се защитава със зъби и нокти. Или да се гласува експресно.

Цонев се превърна в главно действащо лице покрай изготвянето на бюджета за следващата година и негов яростен защитник. Хамид, Байрам и Анастасов бяха основни рупори на гнусната компроматна атака срещу бившите си колеги от ДПС от лагера на почетния председател Ахмед Доган по време на разцеплението на партията през лятото на миналата година.

От известно време Анастасов е натоварен да представя позицията на партията в областта на енергетиката. При дебата за законодателните промени, свързани с даването на широки правомощия на особения управител на бургаската нефтена рафинерия „Лукойл“, той толкова се вживява в ролята си на защитник на поправките, че показа среден пръст на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов в пленарната зала.