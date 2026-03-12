12.03.2026 | 10:18

ЦРУ: Войната не е разклатила режима в Иран

Властта на аятоласите не е в опасност" от срив и "запазва контрола над иранското общество"

Американското разузнаване посочва, че иранското ръководство все още е в голяма степен незасегнато и не е изложено на риск от срив в близко бъдеще след почти две седмици безмилостни бомбардировки от страна на САЩ и Израел, съобщи Ройтерс, позовавdйки се на три източника, запознати с въпроса. „Множество“ разузнавателни доклади предоставят „последователен анализ, че режимът не е в опасност“ от срив и „запазва контрола над иранското общество“, заяви един от източниците. Последният доклад е бил завършен през последните няколко дни.

С нарастващия политически натиск поради скока в цените на петрола, президентът Доналд Тръмп намекна, че „скоро“ ще сложи край на най-голямата американска военна операция от 2003 г. насам. Но намирането на приемливо решение за края на войната може да се окаже трудно, ако иранските лидери, представители на твърдата линия, останат непоколебими, посочва Ройтерс.

Разследването на разузнаването подчертава сплотеността на иранското духовно ръководство въпреки убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи на 28 февруари, първият ден от ударите на САЩ и Израел.

Израелски официални лица в закрити дискусии също са признали, че няма сигурност, че войната ще доведе до срив на духовното правителство, каза високопоставен израелски официален представител пред Ройтерс.

Източниците подчертаха, че ситуацията на място е нестабилна и че динамиката в Иран може да се промени. От кабинета на директора на националното разузнаване и от Централното разузнавателно управление отказаха да коментират. Белият дом не отговори веднага на искането за коментар, посочва Ройтерс.

Междувременно длъжностни лица от администрацията на Тръмп оцениха по време на брифинг в Конгреса тази седмица, че първите шест дни от войната с Иран са стрували на САЩ най-малко 11,3 млрд. долара, съобщи източник, запознат с въпроса, предаде Ройтерс. Това число, от закрит брифинг за сенатори във вторник, не включва цялата цена на войната, но беше предоставена на законодателите, които настояваха за повече информация за конфликта. Сумата от 11,3 милиарда долара беше съобщена за първи път в сряда от „Ню Йорк Таймс“.

Няколко сътрудници на Конгреса заявиха, че очакват Белият дом скоро да подаде искане до Конгреса за допълнително финансиране за войната. Някои служители заявиха, че искането може да е за 50 млрд. долара, докато други заявиха, че тази оценка изглежда ниска.

Администрацията не е предоставила публична оценка на разходите за конфликта, нито ясна представа за очакваната му продължителност. Тръмп заяви по време на посещение в Кентъки вчера „ние спечелихме“ войната, но че САЩ ще останат в битката, за да довършат започнатото.

Длъжностни лица от администрацията също така са заявили пред законодателите, че през първите два дена от кампанията са били изразходвани боеприпаси за 5,6 млрд. долара. Членовете на Конгреса, на които скоро може да се наложи да одобрят допълнително финансиране за войната, изразиха загриженост, че конфликтът ще изчерпи военните запаси на САЩ в момент, когато отбранителната промишленост вече се бори да отговори на търсенето.

Източник: БТА