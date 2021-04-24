ЦСКА 1948 остана без треньор

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Превратът в България успя Трите национални телевизии излъчиха на живо разхождащия се министър - председател по гащи и монологични изблици, коментира Веселин Дремджиев

Трифонов печели предсрочните избори, ако върне веднага мандата Протестният вот срещу ГЕРБ се разпиля, а при нови избори ще се обедини около партията на Слави, смята журналистът Петър Волгин