17.07.2025 | 10:46

Цветанка Ризова се омъжи ден преди 60-ия си юбилей

Журналистката е сключила брак с дългогодишния си партньор – столичния адвокат Красимир Недев

Една от най-разпознаваемите телевизионни личности у нас – Цветанка Ризова, се омъжи само ден преди да навърши 60 години.

Журналистката е сключила брак с дългогодишния си партньор – столичния адвокат Красимир Недев, с когото има връзка от четири години, пише „Филтър“.Двамата се появиха за първи път заедно публично през 2021 г. на премиера на книга на проф. Петър Стоянович. Оттогава Недев редовно я придружава на светски събития, а сега са решили да узаконят връзката си официално.

Красимир Недев е не само утвърден юрист, но и артистичен дух – свири на китара, пее, обича да се изявява в музикални клубове и има богат кръг от приятели сред български поп звезди. В миналото е пял на сцена с имена като Васил Найденов и Богдана Карадочева. Недев има син, дъщеря и внуче от предишен брак.

Цветанка Ризова също е разведена. От дългогодишната си връзка с бизнесмена Анатоли Георгиев има син Георги. Първият ѝ съпруг е заемал висок пост в правителството на Евгений Бакърджиев през 90-те години.

Освен с дългогодишна кариера в журналистиката, Ризова е позната и със своя неподражаем стил – рокли без ръкави и обувки на висок ток са нейна запазена марка в ефира на „Лице в лице“. Тя неведнъж е заявявала, че избира да се облича така, защото се чувства най-добре в тази визия.

След сватбата младоженците планират първата си съвместна почивка като официална двойка, която ще се превърне и в своеобразен меден месец.