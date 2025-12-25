25.12.2025 | 21:43

Цветанка Ризова си купи къща за 450 000 евро в Гърция

Говори се, че с мъжа й са там по празниците

Цветанка Ризова обзавежда жилище в Гърция. Водещата на „Лице в лице“ по bTV е купила имота заедно с мъжа си – адвокат Красимир Недев, като смятала отсега нататък да прекарва всичките си ваканции там. Цената на жилището била около 450 000 евро.

Новата къща на Цветанка Ризова и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцкия курорт Ханиоти, издадоха пред „Уикенд“ отлично запознати източници. Имотът е бил купен едва преди няколко месеца. Сградата била чисто нова, луксозно изпълнена, а щастливата ѝ собственица искала да я обзаведе по свой вкус, вместо по каталог, както ѝ предлагали.

Къщата вече била годна за обитаване, но все още звездата от bTV продължавала да издирва малки мебели, аксесоари, картини и декорация, с които да ѝ придаде характер. Говори се, че с мъжа ѝ са там по празниците, като смятали отсега нататък да прекарват в новия си ваканционен дом всички свои отпуски. Цветанка нямала търпение да се съберат няколко почивни дни наведнъж, за да отпраши за Гърция заедно с любимия си. Там посрещала сина си, както и децата на своя мъж от неговия първи брак.

Журналистката и адвокатът имат връзка от около 4 години, а това лято вече официално станаха семейство малко преди 60-ия рожден ден на тв звездата. За първи път Ризова и известният столичен адвокат Недев се появиха заедно през 2021 г. на премиерата на книга от проф. Петър Стоянович, който в момента има рубрика в предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.

Съпругът на Ризова е познат в юридическите среди като изключителен професионалист, но извън работата си бил доста артистична натура, точно като Цвети, която често е забелязвана на театрални представления и рок концерти. Недев е запален моторист, свири на китара, пее добре и редовно изявява този свой талант в музикални клубове. Бил е на една сцена с големи изпълнители, включително легендите Васил Найденов и Богдана Карадочева. Има две деца от предишен брак, както и внуче.

Цветанка Ризова близо 20 години беше омъжена за бизнесмена Анатоли Георгиев, който през 90-те беше зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Иван Костов. От него тя има син. Двамата се разделиха преди 15 години след система от изневери от страна на бизнесмена. Впоследствие клюката спрягаше Цветанка в сантиментални чувства с бившия вицепремиер и лидер на „Обединени патриоти“ Валери Симеонов, но и двамата категорично отричат да са имали отношения отвъд професионалните.