26.11.2026 | 10:28

Цветанов тръгна на тур за местните избори, Борисов полудя

Той организира и стяга структурите на „Прогресивна България“за ключовия вот

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов обикаля страната, за да организира и стяга структурите на „Прогресивна България“ за местните избори догодина, които са изключително важни и ще бъдат тест за политическия баланс след миналия президентски вот.

Местната власт е от ключово значение за хората извън столицата, а от близостта на кметовете с управляващите зависи какви бюджети ще получат общините. Предстоящите догодина избори всъщност ще определят бъдещето както на „Прогресивна България“, така и на ГЕРБ, и затова двете партии ще впрегнат всичките си сили да постигнат максимален резултат.

Преминалите президентски избори показаха, че структурите на ПБ не са особено стабилни, и на предизборни събрания на Илияна Йотова се наложи БСП да пълни залите със свои представители. Цветанов, който има славата на работлив организатор и създател на структурите на ГЕРБ, е предложил услугите си на хората на Румен Радев да направи същото и за неговата партия. Самият той съветва вътрешния министър Иван Демерджиев по най-важните въпроси, проправяйки си отново път във властта.

Цветанов обикалял градове в цялата страна, събирал хора за структурите, като се стремял да привлече в тях и членове на ГЕРБ. Паралелно бившият вътрешен министър работел и по собствения си нов проект „Заедно за силна община“, с който планира да се включи във вота. Голяма част от прогресистите обаче не гледат с добро око на заиграването със собственика на верига от апартаменти и смятат появата на Цветанов до хората на Радев за имиджова щета.

След като напусна ГЕРБ, бившият учител по физическо възпитание Цветан Генчев Цветанов шумно създаде партията „Републиканци за България“, която обаче не успя да се утвърди като политическа сила с реална тежест. Благодетелите – братята Павел и Румен Вълневи, които са известни предприемачи от Чикаго, също обърнаха гръб на партията. Така през август 2026 г. самият Цветанов беше принуден да заяви, че проектът се е провалил. В различни публични изяви опита да се оправдае с твърдения, че формацията била подложена на държавен натиск и репресии, а и бързото създаване на проекта било политическа грешка. Тогава мнозина припомниха на амбициозния Цветанов, че винаги е светил с отразената светлина на партийния си лидер Бойко Борисов, което предизвикваше открит гняв у бившия втори в ГЕРБ.

Шило в торба не стои, както са казали старите хора, и през октомври бившата дясна ръка на Борисов представи платформата „Заедно за силна община“ с намерение да участва в местните избори през 2027 г. Очевидно е, че политиката и политическото състезание са най-трайните увлечения на Цветанов.

Очаквано Бойко Борисов е бесен от действията му и няколко пъти заяви, че заплашва кметовете му с ДАНС.