30.03.2026 | 18:01

Турция свали четвърта ракета на Иран

Иранска ракета е прихваната в турското въздушно пространство, четвърти инцидент за месец

Турското министерство на отбраната обяви, че ракета, изстреляна от Иран, е била прихваната над турското въздушно пространство.

От военното ведомство на съседната ни страна заявиха: „Балистичен боеприпас, за който е установено, че е изстрелян от Иран и е навлязъл в турското въздушно пространство, е неутрализиран от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие. Всички необходими мерки се предприемат решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на нашата страна, и всички развития в региона се следят отблизо, като се дава приоритет на националната ни сигурност“.

Това е четвъртият инцидент с ирански ракети от началото на войната на Израел и САЩ с Иран на 28 февруари, припомнят турските медии.