08.04.2026 | 20:27

Убийство в Пловдив: Клошар откри разчленен труп, докато рови в казан

Човекът дойде до близкия магазин разтреперан. Повтаряше непрекъснато „Вътре има тяло, в казана има тяло“, разказа жена, която е видяла отрязан крак с жълта маратонка, хвърляйки боклука си

Снимката е илюстративна

На ужасяваща находка се натъкна днес клошар в пловдивския кв. Тракия. Около 12 ч., докато рови в контейнер, той е открил човешки останки в черен чувал в контейнер за боклук. На място веднага е пристигнала оперативна група на полицията, а в момента целият район е блокиран от униформени и на място са десетки разследващи, както и ръководството на дирекцията и Пето РУ.

Тялото на мъжа е било разчленено, като торсът и крайниците били опаковани в отделни черни чували, научи TrafficNews. Към този момент не е ясно дали в контейнера има открита глава.

Според хора от района, клошарят ровел в боклука, когато отваряйки единия чувал се натъкнал на подбедрица с жълта маратонка. Междувременно жена , която си хвърляла боклука също е видяла крака. „Клошарят дойде до близкия магазин , целият трепереше. Повтаряше непрекъснато „Вътре има тяло, в казана има тяло“. Каза, че е извадил крак с жълта маратонка. Кожата на крайника била жълтеникава, по него не е имало кръв, разказа жена от съседен блок.

Днес в 8.30 ч. служители на „Чистота“ са подали сигнал до район „Тракия“, че в контейнер до 23-и блок има изхвърлено умряло куче. От кметството са се обадили в Зооветеринарния комплекс, в чиито ангажименти влиза отстраняването на трупове на животни, но не успели да се свържат. Клошарят изпреварил служителите и открил зловещата находка.

Хора от квартала коментират , че снощи около контейнерите не е имало никаква миризма, но сутринта се е носела силна миризма на мърша. В контейнера и около него няма следи от кръв, което означава че трупът е бил разчленен на друго място и донесен до казана за отпадъци. Извършителят вероятно се е надявал останките да бъдат отнесени заедно с останалия боклук с камиона на „Чистота“ в ранните часове на деня, но това не се е случило . Разследването продължава.

Районът е отцепен, а на място има засилено полицейско присъствие. Работят екипи на разследващи, криминалисти и служители на криминалистична лаборатория, които извършват детайлен оглед и събират доказателства. Движението в района е ограничено.

На място са и началникът на Пето РПУ – Николай Кирков, както и директорът на ОДМВР – Васил Костадинов, които ръководят действията по разследването. Към момента отказват официални изявления. Информация ще бъде дадена от ОД МВР на по- късен етап.