09.02.2026 | 10:18

Убитите под Околчица са простреляни в главите

Според психиатъра Иван Иванов става дума за „разширено меланхолно самоубийство“ - рядък, но познат феномен в психиатрията

Двама от намерените в кемпера във Врачанския Балкан са били простреляни в областта на слепоочието, а третият – под брадичката, съобщи Нова тв, позовавайки се на неофициална информация от разследването.

Криминалисти продължават следствените действия в района, където в неделя беше открит кемпер с три тела. Според полицията превозното средство е намерено от местен овчар в изключително труднодостъпна местност в близост до връх Околчица, до която може да се стигне само с високопроходима техника.

В кемпера са открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър – тримата издирвани по случая „Петрохан“. По данни на МВР всички са били убити вътре в превозното средство, като на място е намерено и огнестрелно оръжие. Разследващите не изключват версията за двойно убийство и последвало самоубийство.

Според местни медии също така – Калушев е седял на шофьорското място, Николай Златков (който „отраснал при него от малко дете“) е застигнат от смъртта на дясната седалка, до водача.

Детето е било отзад в пътническия отсек на кемпера.

Зов нюз“ съобщава, че вече издирван, кемперът е засечен от камери на входа на Враца да влиза в града в петък. Според други информации, Калушев и двамата дори са видени из града.

Не е ясно какво е попречило да бъдат установени навреме, за да не се стигне до фаталната развръзка.

С този случай броят на жертвите, свързани с трагичните събития около „Петрохан“, вече е шест. От МВР все още не посочват водеща версия. Установено е обаче, че кемперът се е насочил директно към Врачанския Балкан, а не към Черноморието, както се появи първоначална информация.

Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикация на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев. Проверява се и дейността на организацията, свързвана с него, като се работи по хипотеза за затворена общност с елементи на секта. Разследващите издирват свидетели, имали контакт с групата.

Пред Нова ръководителят на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт Иван Иванов заяви, че случаят представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство – феномен, добре познат в психиатричната наука, макар и рядък в практиката.

По думите му става дума за най-тежката форма на депресия, при която страданието засяга не само психиката, но и тялото. Характерни са налудничавото мислене, усещането за безизходица и изключително силната вътрешна мъка, която човек пренася върху най-близките си. „В такива случаи човек може първо да посегне на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, смята Иванов.

Според него агресията при подобни състояния е мигновена и се развива в рамките на секунди, което обяснява липсата на съпротива от страна на жертвите. Според него най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство, като извършителят е Ивайло Калушев – теза, която Иванов аргументира и с оставеното писмо, адресирано до майката.

Иванов обърна внимание и на личността на Калушев, когото описа като силно отдаден и идеалистичен човек. По думите му именно такива личности – природозащитници, спасители, хора с кауза – са по-уязвими към тежки психични сривове. „Границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка“, подчерта той.

Категоричен е, че в случая няма данни за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви, а за дълбока депресивна криза с фатален изход.