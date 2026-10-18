Украински дронове атакуваха Санкт Петербург: гори петролен терминал, ударен е център за данни (видео)

Украйна атакува цели в Санкт Петербург с десетки дронове, включително петролен терминал на пристанището и център за данни, предаде ТАСС. Военните са свалили 126 украински безпилотни апарата над региона, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Няма сведения за жертви, но паднали отломки са причинили повреди по електропроводи, довели до временни прекъсвания на електрозахранването. В петролния терминал е възникнал пожар, посочи губернаторът на града Александър Беглов. Размерът на щетите тепърва се изяснява. Според видеокадри с непотвърдена автентичност, разпространявани в интернет, на мястото се вижда да гори голям пожар. Петербургският петролен терминал е един от важните обекти за обработка и износ на петролни продукти през Балтийско море. Разположението му в пристанищната зона на Санкт Петербург го превръща в значима част от руската енергийна и транспортна инфраструктура. Това пореден удар на Киев по руска рафинерия след обявенето от Тръмп енергийно споразумение между Русия и Украйна. В социалните мрежи се разпространяват видеозаписи, на които се виждат големи пламъци и дим, но автентичността и точното място на заснемането на всички кадри не са независимо потвърдени.

Атакуван е и център за обработка на данни на компанията ВК в Ленинградска област. Информацията беше потвърдена от пресслужбата на технологичния холдинг, цитирана от руския вестник „Комерсант“.

ВК управлява една от най-популярните социални мрежи в Русия – „ВКонтакте“, както и други интернет услуги. Компанията заяви, че въпреки атаката платформите ѝ продължават да функционират в нормален режим. Потребители обаче съобщават за временни затруднения с достъпа до някои услуги.

В Санкт Петербург и околностите са засегнати и други обекти, включително енергийна инфраструктура. Местни жители съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в отделни райони.

Украински медии разпространиха и информация за предполагаем удар по мост, който е част от Западния скоростен диаметър – важна пътна артерия на Санкт Петербург. В социалните мрежи се появиха кадри, за които се твърди, че показват поражения по съоръжението. Руските власти обаче не са потвърдили официално подобен удар.

Заради опасността от дронове бяха въведени ограничения на летище „Пулково“. По информация на местни медии работата му е била ограничена около 2:00 часа през нощта, като пътници и служители са били насочени към защитени помещения.

Ограниченията доведоха до промени в разписанията на полетите, а пътниците бяха предупредени да следят актуалната информация от авиокомпаниите и летищните власти.

Междувременно руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта. В резултат на ударите 24 хиляди домакинства в различни райони на областта са без ток, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Аварийните екипи продължават работата по възстановяване на щетите, допълни областният управител.

Руската армия е ударила и многоетажна жилищна сграда в Одеса днес по обед, съобщи по-късно председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. До момента е известно за ранено 13-годишно момиче, каза Лисак. По негова информация е избухнал пожар на покрива и са нанесени щети на апартаментите на последния етаж. Аварийно-спасителните служби отстраняват последиците от атаката.

В Запорожие, град в Югоизточна Украйна, атаки отнеха живота на жена и раниха друга жена и малко момиче, посочи областната военна администрация. Две жилищни сгради, 18 коли и образователна институция са пострадали, допълха оттам, предаде ДПА.

В град Полтава в Централна Украйна жена загина, а четирима души бяха ранени при нападения с дронове, съобщи ръководителят на областната военна администрация Виталий Дякевич в Телеграм. Девет жилищни сгради са пострадали, някои от които от паднали отломки от дронове.

В западната Виницка област руски атаки с дронове срещу критична инфраструктура доведоха до спиране на тока, посочи областната военна администрация. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че руските сили са използвали при нападенията си 180 ударни дрона, от които 152 са били прехванати. Отчетени са попадения на 20 локации.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че от вечерта на 17 октомври Русия е използвала при атаките една балистична ракета „Искандер-М“ и 180 безпилотни летателни апарата от различни типове. Според украинското военно командване сред използваните дронове са били апарати от типа „Шахед“, включително реактивни модификации, както и „Гербера“ и други разновидности. Ракетата е била изстреляна от руската Воронежка област, а дроновете са били насочени към Украйна от няколко района на Русия и от окупирани украински територии. Към 8:00 часа сутринта украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала 152 от общо 180 дрона. Регистрирани са попадения на 20 места, а на още четири са паднали отломки от прехванати безпилотни апарати.