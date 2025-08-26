26.08.2025 | 9:22

Украйна вкара Уди Алън в списъка за убиване „Миротворец“

Киев обвини американския режисьор, че подкрепя агресията на Москва - участвал в руски кинофестивал

Американският режисьор Уди Алън попадна в списъка „Миротворец“, в който са имената на враговете на Украйна, предаде агенция УНИАН.

Причина е участието му в Московския международен филмов фестивал. Уди Алън се появи в базата данни на уебсайта „Миротворец“, който публикува информация за руски военнопрестъпници и хора, публично подкрепящи престъпните действия на Руската федерация в Украйна.

В сайта на „Миротворец“ срещу името на режисьора и рождената му дата е записано, че съзнателно е участвал в руска пропагандна акция. Уди Алън се включи онлайн в Московския международен филмов фестивал и каза колко харесва руското кино.

В сайта е посочено, че новината за съгласието на американската знаменитост да участва в дискусии в рамките на Московската филмова седмица се е оказала неочаквана. Министерството на външните работи на Украйна остро осъжда участието на американския режисьор Уди Алън в Московската международна филмова седмица. Това е срам и обида за жертвите – украинските актьори и режисьори, убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна.