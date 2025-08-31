31.08.2025 | 18:53

Урсула кацна във ВМЗ-Сопот с хеликоптер

Отиващата си шефка на ЕК първо бе посрещната от Росен Желязков, а после от Бойко Борисов

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот, където посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД. На мястото бе лидерът на най-голямата политическа сила в България Бойко Борисов.

Отвън, пред завода пък имаше протестиращи от ПП „Възраждане“ и ПП „Величие“. Но председателят на ЕК изобщо не ги видя, защото кацна директно в завода с хеликоптер.

Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия с букет рози. Визитата ѝ е част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен обсъди с министър-председателя въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.

Премиерът Желязков запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление.

Двамата обсъдиха също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.