12.03.2026 | 20:05

В Италия арестуваха Пепи Пепелянката с дрога за 2 млн. евро!

Марихуаната е била укрита в тир, шофиран от 42-годишния Петър Димитров, син на знакова фигура от прехода

Италианските власти арестуваха шофьор на ТИР от Сандански с дрога за 2 млн. евро. Камионът е бил управляван от 42-годишният български гражданин Петър Димитров Палянката, който е арестуван in flagrante delicto по обвинения в международен трафик на наркотици. Петър Димитров Палянката е син на Георги Димитров, който бе един от най-доверените хора на Никола Дамянов – знакова фигура на прехода в България, съобщава pirinsko.com.

Сериозният удар върху международния трафик на наркотици е нанесен в пристанището на Чивитавекия, където служителите на Римската финансова полиция (Guardia di Finanza), работещи със служители на Агенцията за митници и монополи, конфискуват голяма пратка на наркотиците, която пристига в Италия с ферибот от Барселона.

Операцията е част от засилен контрол върху търговските и логистични потоци, които преминават всеки ден през пристанището на Лацио, стратегически център за международни морски връзки. 350 килограма марихуана, скрита сред домашни уреди. Над 348 килограма марихуана бяха открити в полуремарке, умело скрити сред опаковки, съдържащи домашни уреди. Наркотиците бяха разделени в 307 вакуумно опаковани пакета, някои от които бяха покрити със силно миризливи вещества, включително горчица в опит да се объркат потенциални служители за контрол на наркотиците. Внимателно планираната система за укриване обаче не успява да преодолее вниманието и професионализма на служителите, участващи в проверките.

Безпогрешният нюх на кучетата Джакпот и Фрида от Финансовата гвардия на Чивитавекия беше от решаващо значение за успеха на изземването. Кучетата за откриване на наркотици Джакпот и Фрида, по време на проверката си, точно идентифицираха подозрителното превозно средство, насочвайки служителите към щателна проверка на продукта. Безпогрешният им нюх им позволи да открият наркотичното вещество опитите да прикрият миризмата му, потвърждавайки за пореден път централната роля на киноложките екипи в борбата с незаконния трафик.

Сделка за 2 милиона евро

Според оценките на разследващите конфискуваната марихуана, ако бъде пусната на незаконния пазар, ще бъдат донесени приблизително 2 милиона евро на участващите престъпни организации. Значителни икономически щети, нанесени в мрежите за трафик на наркотици, както и важен резултат по отношение на защитата на общественото здраве.

Борба с незаконния трафик

Операцията е част от по-широката система за икономическо и финансово наблюдение, приложена от Guardia di Finanza в националните пристанища и летища, насочена към борба с незаконния трафик, организираната престъпност и подземната икономика. Презумпция за невиновност. Трябва да се отбележи, че наказателното производство в момента е във фазата на предварително разследване и че в съответствие с правните принципи заподозреният се счита за невинен до произнасяне.