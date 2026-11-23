23.11.2026 | 15:22

В мрежата на ДАНС и медиите: Какво ни разкрива случаят с Ива Михайлова

Помощта на държавата не е услуга, за която гражданинът трябва да плаща с лоялност

Има ли ДАНС отношение към натиска, за който разказва Ива Михайлова в тайно записани разговори със Станислав Цанов? И ако е имала отношение към случая, докъде са се простирали действията на агенцията? Това са въпроси, на които засега няма отговор, коментира mediapool.

Записи на разговори с 23-годишната Михайлова, публикувани от ютюбъра Станислав Цанов, повдигнаха сериозни въпроси за евентуален натиск от ДАНС върху младата жена, която се прибра в България от Северна Македония, за да се лекува. Според разпространените записи служители на агенцията са настоявали тя да даде интервю за Мартин Карбовски, като са я заплашили, че в противен случай ще остане без необходимата ѝ рехабилитация.

ДАНС отрече да е оказвала въздействие върху Ива. Самата тя също публично заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било. Последваха обаче нови записи, в които тя моли Цанов да свали първото видео, защото се страхува за себе си и семейството си. В публикуван разговор майка ѝ също изразява опасения от службите.

Така случаят, който и без това е сложен заради съдебното дело срещу Ива в Северна Македония, се превърна в скандал с участието на ДАНС, двама журналисти и политици от „Демократична България“ – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Малко предистория. Михайлова се прибра в България през октомври. Преди това тя бе с мярка „градски арест“, наложена ѝ от съда в Кочани. Там Ива е подсъдима заради катастрофа, при която загива човек. Михайлова също е с наранявания и има нужда от лечение. Месеци наред обаче съдът в Кочани отказва да я пусне в България, макар че в Македония не могат да ѝ осигурят нужното лечение.

Някъде през лятото българските институции най-сетне започнаха да обръщат внимание на случая. Депутати от всички парламентарни групи отидоха на делото в Кочани, демонстрирайки учудващо за българските стандарти единство. Президентът Илияна Йотова започна активно да говори случая и да настоява за разрешаването му.

На 12 октомври Михайлова изненадващо се появи с адвоката си в София и постъпи за лечение в „Пирогов“. Естествено, това предизвика скандал в Скопие – тамошният премиер Християн Мицкоски обвини България, че приютява престъпници (криминалци по македонската терминология), а правителството му официално поиска екстрадицията на младата жена. Българските власти отговориха, че това няма да се случи. И след това настъпи тишина.

Естествено, медийният интерес към Михайлова бе огромен. Тя обаче предпочете да запази мълчание. Дали сама е взела това решение, дали не – това е друга тема. Преди няколко дни обаче тя се появи в ютуб канала на Карбовски, за да даде едно от малкото си интервюта. Дни по-късно, през уикенда, в канала на Цанов се появи видео за Михайлова, но със съвсем друга гледна точка. В този запис се твърди, че е била принуждавана от ДАНС да се появи именно в канала на Мартин Карбовски, когото според разказа ѝ службите можели да контролират и да инструктират какви въпроси да задава.

Ако твърденията в записите са верни, става дума за особено груба злоупотреба с власт. Да използваш зависимостта на болен човек от медицинска помощ, за да го принуждаваш да изпълнява определени указания, е недопустимо. Още повече, когато става дума за гражданин, който се намира в уязвимо положение и има нужда от подкрепата на собствената си държава.

Дори да са съдействали за прибирането на Ива Михайлова, българските институции не придобиват по този начин никакви права върху личния ѝ живот, публичните ѝ изяви или медийните ѝ предпочитания. Помощта на държавата не е услуга, за която гражданинът трябва да плаща с лоялност.

Затова обвиненията срещу ДАНС заслужават независима и сериозна проверка.

Общото институционално опровержение не е достатъчно, за да приключи въпроса.

Техническата проверка на оригиналните записи също е задължителна. Тя трябва да установи тяхната автентичност, пълнотата им и дали публикуваните откъси не променят смисъла на разговорите.

Цанов: разобличаване или нов натиск?

Отделен въпрос е поведението на самия Станислав Цанов. Ако има данни за злоупотреба от страна на ДАНС, те трябва да бъдат разследвани. Но не е задължително всяка последваща молба, страх или личен разговор на Ива да бъде превръщан в публично съдържание. Публичността не винаги е защита. Понякога тя е и форма на натиск.

Между политическите интереси и правата на един човек

Също толкова неуместно е всичко да се разглежда през призмата на отношенията между България и Северна Македония и евентуалната вреда за българската позиция. Отношенията между двете държави са в дълбока криза от години. Този казус може да бъде използван за поредната пропагандна атака, но не той е причината за кризата и не неговото премълчаване би я разрешило.

Ако в България има злоупотреба със службите, тя трябва да бъде разследвана независимо дали това ще даде аргументи на властите в Скопие.

Не е редно Ива Михайлова да бъде превръщана в инструмент на българската политика спрямо Северна Македония, нито заложник на институциите, които би трябвало да я защитават.

Какъв финал да очакваме?

В крайна сметка въпросът е прост: ако ДАНС е оказвала натиск, кой ще разследва това и кой ще понесе отговорност? А ако обвиненията са неверни, кой ще установи истината?

Това е работа на независима проверка. Въпросът обаче е кой може да извърши такава проверка и доколко тя би била независима, ако трябва да изясни действията на самите служби? Досегашният ход на случая не дава много основания за доверие, че българската държава е готова и способна да потърси отговорност от собствените си институции.

А междувременно в тази история продължават да говорят много хора от името на Ива. Най-малко се чува нейният собствен глас – и желанието ѝ просто да се възстанови.